В Тверском ТЮЗе новый режиссер устроит плейбэк-театр

Тимур Шарафутдинов в нашем ТЮЗе не новичок, уже ставил на его сцене спектакль. Фото: Тверской ТЮЗ/Кристина Белякова

Тверской театр юного зрителя вступает в новый сезон с новостью о том, что у них появился режиссер для воплощения различных новых идей.

- Современный театр - это не только репертуарные спектакли, но в большей мере проекты, читки, эксперименты, активное взаимодействие со зрителем, приглашение к диалогу. Воплотить это в жизнь и предстоит новому режиссеру Тимуру Шарафутдинову, - рассказали в пресс-службе ТЮЗа.

Тимур - молодой режиссер, но уже с большим опытом. ТЮЗу он знаком: в апреле этого года он поставил в театре спектакль «Мультивселенная Заходера» (6+).

Спектакль «Мультивселенная Заходера» был поставлен, как ни удивительно, по мотивам произведений Бориса Заходера, но с вольной авторской фантазией... Фото: Тверской ТЮЗ

Теперь Тимур будет воплощать уникальный для нашего региона формат импровизационного театра - плейбэк-театр. Также в планах квартирники - творческие встречи со зрителями в уютной маленькой локации ТЮЗа в неформальной обстановке, создание новых интересных читок. Помимо этого, сейчас утверждается план мастер-классов и тренингов от лучших театральных профессионалов России.

Конкретнее о том, чем Тимур будет заниматься в новом сезоне, «КП»-Тверь» узнала, как говорится, из первых уст.

- То новое, что мы собираемся реализовать, придумано общими усилиями творческой команды Тверского ТЮЗа с моими предложениями, - пояснил нам Тимур Шарафутдинов. - Прежде всего, уже в сентябре мы запускаем плейбэк-театр. Это когда зритель рассказывает свои истории артистам, а те уже при помощи музыкантов тут же их обыгрывают. То есть буквально из истории зрителя рождается мини- спектакль. Также, приоткрою секрет, в октябре мы планируем провести некий вечер с чтением стихов поэтов Серебряного века.

Тимур рассказал нам и то, что у него в планах есть и новая постановка для Тверского ТЮЗа, но раскрывать, что это за спектакль, рано.

СПРАВКА «КП»

Тимур Шарафутдинов в 2011 году окончил режиссерский факультет в Узбекистане и в 2018-м - Совместную магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Мейерхольда по направлению «Режиссура» (мастерская В. Рыжакова). Сотрудничал с Центром им. Мейерхольда, РАМТ, его спектакли идут в Казанском татарском государственном ТЮЗе им. Г. Кариева, Оренбургском государственном татарском драмтеатре им. М. Файзи, Московском этнотеатре, Красноярском ТЮЗе и других, а также в театрах Узбекистана. В апреле 2023 года Тимур Шарафутдинов поставил в Тверском ТЮЗе спектакль «Мультивселенная Заходера» (6+).