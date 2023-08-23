Ротонда пантеона Памяти в парке Победы Твери вновь разрушается

Пантеон Памяти построен в честь защитников и освободителей Калинина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пантеон Памяти, мемориал, что стоит в парке Победы в Твери, находится не в лучшем виде. Недогляд уже отметили горожане и начали жаловаться в соцсетях.

Пантеон Памяти - мемориал в честь защитников и освободителей Калинина. Архитектурная группа пантеона включает в себя белую ротонду с колоннами, это центральная и самая видовая часть памятника, а также каменные щиты, расположенные за ней. На них под надписью «Слава героям!» выгравированы карты-схемы сражений на Калининском фронте, краткая история оккупации города, сведения о погибших людях и разрушенных зданиях.

Ансамбль пантеона. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пантеон (точнее, его «первая очередь» - ротонда) был открыт в 2011 году. И достраивался ещё не один год. Ступеньки постамента ротонды, облицованные гранитом, начали разрушаться уже в 2013 году, об этом писала «КП»-Тверь». Время от времени им давали косметический ремонт. Припоминается, что обихаживали пантеон в 2017-м. Два года спустя плитка вновь пообломалась. В 2020 году к Дню Победы пантеон опять постарались подлатать…

Ясно, что проблема косметическим ремонтом не решается. Да и проводился он, прямо скажем, на отстань, местами уродуя памятник. Это понятно даже неспециалисту.

23 августа «КП»-Тверь» побывала у пантеона Памяти и вновь нашла ротонду в неприглядном виде. Купол вполне ничего, чуть подкрасить - и порядок. Колонны тоже сохранились. Лишь по верхнему карнизу кое-где идут трещинки, но это как раз можно решить поверхностным ремонтом. А вот основания колонн, пол и ступени ротонды - другое дело. Годы «косметического ремонта» превратили их в нечто несуразное…

Издалека ротонда выглядит вполне хорошо. Но подойдя ближе, разочаровываешься. Фото: Виктория ТУШКОВА

Гранита, коим облицованы основания колонн, пол и ступени, местами вообще не осталось. Отсутствие гранитных плит компенсировали - замазали бетоном. Выглядит, мягко говоря, ущербно… Да и бетон этот уже пообтрескался.

Оставшаяся гранитная плитка продолжает разрушаться: валяются отколотые кусочки. В ужасном состоянии находится лестница, которую так же некогда «восстанавливали» бетоном…

Разрушенные элементы некогда просто замазали бетоном. Фото: Виктория ТУШКОВА

Думается, что ротонде надо всё-таки дать настоящий ремонт. Убрать участки, нарощенные бетоном, закупить гранитную плитку - не так много её там и потребуется.

16 декабря 2023 года Тверь отпразднует 82-ю годовщину освобождения Калинина. Неплохо было бык этой дате уважить память защитников города, починив мемориал, посвящённый их подвигу…

Ремонт нужен. Фото: Виктория ТУШКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Находящийся рядом с пантеоном Памяти большой фонтан, который также ремонтировали не очень давно, тоже требует ухода. Облицовочная плитка в нескольких местах отвалилась, хотя в целом пока выглядит неплохо. Вот только загажен утками фонтан - мама дорогая! Подходить к нему вплотную не очень приятно. Но тут уж ничего не поделать: тверская утка - почти бренд. Этих лапчатых птиц мы любим и всё им позволяем. Однако мыть фонтан стоило бы почаще.

А ещё нужно подремонтировать систему подачи воды. Там есть какая-то проблема. Из насадок, расположенных по окружности, вода почти не льётся. Вторая «половинка» фонтана работает, но тоже как будто не в полную силу.