Парк Победы Твери готовится к предстоящему ремонту

31 Март 2020 2020-03-31T22:27:20+03:00

В парке отреставрируют фонтан, входные группы и другие объекты Фото: Виктория ТУШКОВА

К 9 мая там должны обновить несколько объектов

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В парке Победы идут подготовительные работы перед предстоящим ремонтом. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке планируется отремонтировать лестницу Пантеона Памяти, обновить входную группу и покрасить скульптуру из трёх звёзд, расположенную на входе в одну из парковых аллей.

К 9 мая в парке также должен заработать фонтан. О том, что огромный фонтан в парке Победы впервые за 30 лет начнёт работать по своему прямому назначению, уже сообщала "КП"-Тверь". Планируется, что его украсит электрическая подсветка.

Также, по информации городской администрации, в парке смонтируют систему освещения на одной из аллей, где уличных фонарей раньше никогда не было.

Ремонтные работы пройдут и в Городском саду. Там планируется обновить балюстраду и входные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU