Зачем старинную деревянную церковь в Тверской области накрывают профнастилом

Тесовую кровлю деревянной церкви накрыли профнастилом, вид памятника культурного наследия от этого проигрывает, но есть одно но... Фото: VK/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ

В Торжке есть храм, который во времена СССР мог стать еще одним экспонатом расположенного в тех краях архитектурно-этнографического музея «Василёво». Но святыня осталась на своем месте: Старо-Вознесенская (Тихвинская) деревянная церковь по-прежнему тянется в небо, стоя на высоком правом берегу Тверцы на южной окраине Торжка.

А недавно ее тесовую кровлю накрыли профнастилом. Мы выяснили, зачем так портить вид старинного храма...

Этот деревянный храм является объектом культурного наследия страны. Фото: VK/Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь Торжок

Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь - настоящий памятник русской деревянной архитектуры. Впервые упоминается в «Писцовой книге» Потапа Нарбекова в 1625 году. В 1653-м на месте этого храма был возведен новый, более, если можно так выразиться, искусный. Его еще несколько раз перестраивали в XVIII и XIX веках, придавая завершенный образ…

Снимок знаменитого фотографа Прокудина-Горского, 1910 год.

Недавно же общественное объединение по мониторингу за памятниками архитектуры «Тверские своды» обратило внимание, что «вот и Тихвинская деревянная церковь в Торжке дождалась своего профнастила».

«Тверские своды» выразили надежду, что это временная кровля в рамках противоаварийных работ.

Затем общественники также поделились постом с фото, что старинную церковь еще и досками частично обшивают. В общем, в пору б кричать: безобразие, как так можно с замечательным памятником зодчества…

Церковь еще и обшивают досками... Фото: VK/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ

Как выяснилось, Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области выдало разрешение на работы по консервации этой церкви. Об этом свидетельствует и установленный рядом с храмом штендер. Заказчиком выступил местный религиозный приход Русской православной церкви.

Подробности того, зачем понадобилось закрывать кровлю профнастилом, «КП»-Тверь» сообщили в фирме «Акант», отвечающей за авторский надзор за консервацией святыни.

Нам рассказали, что мера эта, конечно же, вынужденная и временная:

«В 2000-х годах в церкви делался ремонт тесовой кровли, и тогда строители вытащили березовую бересту, которая обеспечивала гидроизоляцию. Это привело к тому, что кровля начала подтекать. У нас даже есть недавнее видео, снятое изнутри церкви, как это происходило во время дождей (смотрите в конце заметки - Ред.). Состояние бревенчатых стен местами от этого сильно ухудшилось. Также выявлен крен восьмериков, при этом невозможно определить техническое состояние и прочностность каждого венца без разборки сруба. Поэтому проведение работ методом вывешивания сруба для замены пораженных гнилью окладных венцов и выравнивания его по горизонтали недопустимо».

Предварительные работы перед укладкой профнастила. Его "посадили" на саморезы. Фото: Фото: VK/Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь Торжок

В организации подчеркнули, что в этой связи необходимо полностью менять тесовую кровлю с устройством обязательного прокладочного гидроизоляционного слоя и укреплять элементы стропильной системы и сводчатых перекрытий. А для этого, как нам сообщили, нужно провести еще более серьезные работы, начиная с укрепления фундамента. Для этого нужно значительное финансирование.

Для решения этого вопроса организация будет собирать документы на вступление в программу Минкультуры РФ, по которой могут быть выделены федеральные средства.

Пока же, чтобы избежать дальнейшего промокания и гниения кровли, ее и закрыли профнастилом. «Причем между профнастилом и деревом кровли есть зазор, что должно ее подсушить и соответственно улучшить состояние», - пояснили в надзорной организации. - Устройство временной обшивки досками четверика храма по западному и восточному фасадам сделано для обеспечения эффективной герметизации примыкания кровли к стенам».

Нам также сообщили, что церковь действующая, и в том числе для пущей безопасности прихожан там делаются временные подпорки.

Кстати, судя по комментариям в группе прихода церкви в соцсети, они к проводимым работам отнеслись позитивно.

Главное, чтобы эта временная консервация не стала постоянной…