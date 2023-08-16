Чтобы спасти исчезающие росписи храма в Тверской области, реставраторы придумали уникальную крышу

Уникальные росписи храма в Никола-Высока. Фото: проект "Консервация"

На северо-западе Тверской области гибнут более 200 прекрасных в прошлом храмов. До революции здесь были богатые приходы, которые могли заказать себе для росписи даже столичных живописцев, сейчас в руинах. Бурьян, да чертополох.

Время разрушило крыши многих из них, дожди заливают уникальные настенные росписи, сравнимые с фресками мастеров Возрождения в Ватикане.

Спасти некоторые храмы пытаются благотворительные фонды. К примеру, проект ВООПИиК "Консервация" вот уже несколько лет ведет работы по спасению Преображенского храма в селе Никола-Высока Кесовогорского района.

Недавно здесь, чтобы спасти исчезающие под проливными дождями росписи, начали восстанавливать крышу.

"Ранее на памятнике уже была собрана конструкция крыши, но ее временно покрыли рубероидом. Теперь рубероид меняется на реставрационную фальцевую кровлю (от нем. Falz — паз, шов) — это историческая и надежная система соединения металлических листов. Листы металла готовятся на месте на специальном фальцепрокаточном станке. Металлическая кровля обеспечит защиту памятника и его уникальных росписей на десятилетия вперед, так что мы сможем спокойней заниматься реставрацией храмовых интерьеров", - сообщили специалисты "Консервации".

Впереди еще много работы, но росписи, возможно, теперь удастся сохранить.

Новая крыша храма. Фото: проект "Консервация"

Уникальные росписи храма в Никола-Высоко теперь, возможно, удасться сохранить. Фото: проект "Консервация"