Какие басни скрываются за восемью горельефами в тверском сквере Крылова

Сквер Крылова находится в старом центре Твери, за Тьмакой. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Эх, потомки, куда ж ранеточки дели? Чудо как хороши были», - словно вздыхает, глядя на нас сверху вниз, дедушка Крылов. Сквер, что выстроен вокруг памятника баснописцу, в последние десятилетия претерпел некоторые изменения, но, к счастью, сохранил свою главную композицию. А вот ранетки действительно исчезли…

Памятник Ивану Андреевичу Крылову запланировали поставить ещё в 1944 году. Тогда же, в сотую годовщину смерти баснописца, в Центральном районе появилась улица его имени. Времена были нелёгкие, но про идею поставить памятник не забыли. Он был открыт 64 года назад – 14 августа 1959 года, к 190-летию со дня рождения Крылова.

Сквер Ивана Крылова. Фото: Виктория ТУШКОВА

В рубрике «Загадки тверских улиц» сегодня мы расскажем о сквере Ивана Андреевича Крылова.

АНСАМБЛЬ ПАМЯТНИКА

Композиция была задумана и реализована талантливым трио: архитектором Николаем Донских и скульпторами Сергеем Шапошниковым и Дмитрием Горловым. Наш памятник Крылову стал вторым в стране (первый был возведён в Санкт-Петербурге).

Четырёхметровая бронзовая фигура, над которой работал Сергей Шапошников, живописна. Знатоки говорят, что портретное сходство хорошо сохранено. Крылов стоит в спокойной позе, руки за спиной, голова склонена. То ли в себя куда-то смотрит, то ли на нас, потомков, взирает. И как-то без особой радости… Или так кажется? Ну, тут уж сами решайте.

Памятник облюбовали голуби. Фото: Виктория ТУШКОВА

Памятник окружён четырьмя пилонами. На каждом – по два горельефа с сюжетами из басен. Созданы скульптором Дмитрием Горловым с любовью, множеством деталей. Оттого и щелчки фотоаппаратов тут не смолкают.

Раньше, правда, вид у памятника был чуть более торжественный. За спиной Крылова располагалась светлая балюстрада. Она венчала полурадиальную центральную зону памятника. Но балюстрада эта давно уж пропала, восстанавливать не стали, и напоминают о ней сегодня разве что старые семейные фото – поройтесь в альбоме.

А ещё из исчезли те самые яблони-ранетки… Какой аромат от них стоял, какими уютными были пунцовые яблочки! Срубили ранетки в 2013-м вроде бы. Почему – никто уж и не упомнит. Кое-какие яблоньки по периметру сквера остались, но, кажется, это обычная дичка.

А ЧТО ЗА БАСНЯ?

- Вот это точно «Свинья под дубом», а вот там что? Не помню…

Такие размышления у горельефов здесь можно услышать часто. Туристы даже у прохожих спрашивают. Крылова в школе проходят, подзабылось уже. Но люди интересуются! Расскажем.

На первом пилоне по правую руку Крылова изображены лев, волк и крохотный щенок. Щен этот любим посетителями сквера, детьми особенно. Маленькая головёнка отполирована – наглаживают. Это басня «Лев и волк». А сюжет её прост: лев позволил щенку (собачонке, как зовётся пёсик в басне) стянуть кусочек со своего царского стола. У волка же такой номер не прошёл:

Лев растерзал его, примолвя так: «Дружок,

Напрасно, смотря на собачку,

Ты вздумал, что тебе я также дам потачку:

Она еще глупа, а ты уж не щенок!»

Лев, волк и собачонка. Фото: Виктория ТУШКОВА

На другой стороне этого же пилона – знаменитый «Квартет». В горельефах напротив, на втором пилоне, скульптор-анималист Горлов тоже воссоздал сценки из очень узнаваемых басен – «Волк и журавль» (басня про волка, не пожелавшего отплатить добром спасшему его журавлю) и «Ворона и лисица». Рыжая плутовка облапошить ворону ещё не успела – сыр в клюве.

Волк и журавль. Фото: Виктория ТУШКОВА

По левую руку Крылова так же четыре сюжета. На них глупая и недальновидная «Свинья под дубом», презираемый и попираемый даже ослом «Лев состарившийся», знаменитые льстецы «Кукушка и петух», а ещё «Волк и ягнёнок» - басня, давшая нам одну из самых знаменитых крылатых «крыловских» фраз: «У сильного всегда бессильный виноват». Ох, и мудр был Иван Андреевич.

Волк и ягнёнок. Фото: Виктория ТУШКОВА

Напоследок скажем, что за сквером худо-бедно следят. Кое-что могут даже подремонировать. Вот одну из лесенок, по которым сюда можно спуститься с моста, недавно починили. Плитка неподходящая, узор попорчен, но хоть ходить теперь можно без опаски.

А сам памятник хочется помыть, как впрочем и большинство других – голуби знаете ли. Но фотографироваться это не мешает.

Туристов в сквере Крылова можно застать в любой день. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мне родственница прислала фотографии из Выборга. Вот и я ей решил отправить, что б посмотрела, что у нас есть, - рассказывает случайный мужчина, которого мы застали в сквере делающим «селфи» на фоне памятника.

А что, есть чем гордиться.