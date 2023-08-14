Безбилетники в Тверской области заплатили более 27,5 миллионов рублей штрафов

"Кто у нас тут проезд не оплатил?" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 августа в Твери прошёл очередной рейд по ловле безбилетников в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Такие рейды – событие больше показательное: прессе продемонстрировать, как с зайцами борются, да пассажиров лишний раз построжить. А вообще зайцев в тверских автобусах ловят на постоянной основе.

ШТРАФЫ НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Напомним: штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Раньше было куда меньше – 1000 рублей. Штрафы увеличили почти год назад, в ноябре 2022-го. Тогда же было введено новшество: правом штрафовать зайцев наделили контролёров, а точнее инспекторов Государственного казённого учреждения «Организатор перевозок Тверской области».

С тех пор инспекторы привлекли к административной ответственности уже более 11 000 пассажиров, которые не оплатили проезд. Это на минуточку больше 27,5 миллионов рублей штрафов!

ЛИЧНОСТЬ УСТАНОВЯТ

Если вас поймали без билета, проверяющие потребуют документы для составления протокола. Юлить и рассказывать о забытом дома паспорте смысла нет. Контролёры обратятся в полицию и стражи порядка проводят вас в отделение – для выяснения личности.

- Проверяющие звонят по номеру 112 прямо из автобуса, - пояснили «КП»-Тверь» в «Транспорте Верхневолжья». – Но чаще всего после такого вызова паспорт у безбилетника находится сам собой.

С ноября прошлого было совершено 515 обращений контролёров в полицию по поводу установления личности безбилетника.

НЕ ОПЛАТИЛ ШТРАФ – НАКАЖУТ ВДВОЙНЕ

Срок для уплаты штрафа – 60 суток. Не оплатившие штраф вовремя будут наказаны: либо двукратным размером суммы неуплаченного штрафа (5 000 рублей), либо административным арестом на срок до 15 суток. Возможен и ещё один вариант – обязательные работы на срок до 50 часов.

«На данный момент к 1 850 пассажирам применили санкции – повторный штраф в 5000 рублей за неуплату в срок», - сообщает «Транспорт Верхневолжья».

Это 8 млн 250 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Если пассажир не согласен со штрафом, он имеет право обжаловать его в течение 10 суток. Сделать это можно несколькими способами:

- Написать письмо на адрес ГКУ «Организатор Перевозок Тверской области»: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, дом 2, помещение 4.

- По электронной почте gku.org@ya.ru

- Личным визитом по адресу: г. Тверь, улица Шишкова, дом 92 (здание КПП).

- В районном суде.

Также всю необходимую информацию можно узнать по номеру телефона: +7(980) 621-62-45.