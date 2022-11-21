Охота на «зайцев»: Безбилетников в Твери теперь будут штрафовать на месте казённые люди

Попросить «предъявить документики» и выписать штраф теперь может специальный контролёр. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Просто всё нужно делать вовремя, и проблем не будет! – внушает молодому человеку, которого «оформляют» за безбилетный проезд, Ольга Гнатко – главный специалист Государственного казённого учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок Тверской области».

Когда в автобус вошли контролёры, «заяц» попытался просочиться к заднему выходу и улизнуть на ближайшей остановке, да не успел.

- Пытался обмануть нас, говорил, что купил билет у водителя и выкинул его. Потом проезд всё-таки оплатил. Но штраф теперь ему всё равно назначат, - рассказывают контролёры.

Дело в том, что проезд необходимо оплачивать при входе – таково правило. И если безбилетник заплатит за поездку после требования контролёров, от ответственности это его не спасёт.

А штрафы стали выше. Да и контроль за безбилетниками в Твери усилился. Теперь, кроме уже знакомых всем контролёров «Транспорта Верхневолжья», в городских автобусах работают контролёры от ГКУ, которые могут штрафовать на месте, без привлечения сотрудников полиции.

Контролёры ГКУ работают вместе с контролёрами «Транспорта Верхневолжья». Фото: Виктория ТУШКОВА

НОВЫЙ ШТРАФ УДАРИТ ПО КАРМАНУ

- В закон Тверской области №46 «Об административной ответственности» внесены поправки. Теперь штраф за неподтверждение оплаты проезда составляет 2500 рублей. Ранее, напомню, штраф для безбилетников составлял от 500 до 1000 рублей, - рассказывает директор ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Атанов.

Уточним, формулировка именно такая: «неподтверждение оплаты проезда». То есть, новая редакция закона (с изменениями от 21 июля 2022 года) подразумевает, что проезд считается неоплаченным, если пассажир не смог подтвердить факт оплаты: показать билет, предъявить для проверки банковскую карту, показать отметку об оплате в приложении «Волга».

КОНТРОЛЁРЫ ГКУ ИМЕЮТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Полномочиями штрафовать безбилетников работников ГКУ наделило Постановление Правительства Тверской области от 13.10.2022 № 592-пп.

- Если пассажир не может предоставить подтверждение оплаты проезда, наш специалист потребует у него предъявить удостоверение личности. И гражданин обязан его предъявить. После этого составляется административный документ, - объясняет суть законодательных новшеств Сергей Атанов.

Кстати, по словам Сергея Атанова, подобные проверки, хоть и начались совсем недавно, уже принесли интересные результаты. Кроме безбилетников, они позволяют выявить и других нарушителей закона, в том числе, миграционного законодательства:

- Были выявлены лица, депортированные, но бежавшие из депортации. А также лица, неоднократно нарушавшие административный кодекс по другим статьям, не связанным с оплатой проезда. Теперь гражданам будет спокойнее ездить в автобусе.

Контролёры ГКУ одеты в форму тёмного цвета и имеют удостоверения. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ТЕПЕРЬ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ

Контролёры от ГКУ заходят в автобус вместе с контролёрами «Транспорта Верхневолжья». Последние, как обычно, проверяют билеты. Если обнаруживается «заяц», подключаются контролёры ГКУ.

Контролёр ГКУ должен быть одет в тёмно-синюю (почти чёрную) форму с шевроном (на нём изображена золотая колонна, синий автобус и герб Тверской области). В скором времени на груди контролёров появятся специальные значки, сейчас же их роль исполняют бэйджи. Контролёр ГКУ обязан предъявить удостоверение и разъяснить пассажиру, какие статьи закона он нарушает.

Далее у безбилетника потребуют документы для оформления протокола, по которому будет выписан штраф. Если пассажир отказывается предъявить документы, к автобусу может быть вызван наряд полиции или экипаж Росгвардии. Стражи порядка проводят безбилетника в отделение – до выяснения личности. При этом задерживать пассажира, применять к нему силу, контролёр ГКУ права не имеет.

Информация о штрафе отобразится в личном кабинете на Госуслугах уже на следующий день или через день. А также извещение о штрафе придёт по СМС.

«САЖАТЬ ИХ!»

- Средства от оплаты проезда идут не только на зарплату водителей и поддержание парка. Они зачитываются как доходы Тверской области, и идут на все её социальные нужды. Это и здравоохранение, и образование, и культура, - напоминает «зайцам» Сергей Атанов.

Убедительно. Но воздействуют такие увещевания, конечно, не на всех. Даже в той короткой части рейда по контролю оплаты проезда, в которой поучаствовала «КП»-Тверь», безбилетники нашлись.

При этом пассажиры, которые проезд привыкли оплачивать, настроены к «зайцам» воинственно.

- Эти штрафы – полумеры только, - говорит мужчина средних лет.

- А какие должны быть меры к безбилетникам, по-вашему? – интересуюсь.

- Да сажать их просто, - отвечает пассажир. – Такое время сейчас.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Транспорт Верхневолжья» скорректировал расписание и схему движения нескольких маршрутов в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском и Конаковском районах. Некоторые корректировки были внесены в связи с просьбами пассажиров, другие – по иным причинам.

Тверь и Калининский район

Маршрут №106 «ТЦ «Метро» - Эммаусс»:

Новая остановка появилась в направлении железнодорожного вокзала. Это остановка «Тверской проспект» (между остановками «улица Трёхсвяткая» и «Библиотека имени Герцена»).

Маршрут №116 «Кривцово – Железнодорожный вокзал»:

Маршрут продлён от железнодорожного вокзала до остановки «Тверской проспект» (следовать автобус будет через проспект Чайковского и Тверской проспект).

Маршруты №6 «Центросвар – Мамулино», №9 «Юность – Мигалово», №30 «Завод «Центросвар» – улица Левитана», №35 «Завод «Центросвар» – Сахарово», №123 «Глазково – Андрианово»:

В связи с переустройством территории, отменена остановка «Энергомаш» в направлении площади Конституции. Это изменение будет действовать на постоянной основе. Ближайшая остановка - «Завод Стеклопластик» - находится в 300-х метрах от остановочного пункта «Энергомаш».

№116 «Тверь - Романово»:

Частично скорректировано время утренних рейсов. Первый рейс из Романово – в 6:00, следующие – в 7:45 и 10:40. Дневные и вечерние рейсы без изменений.

№123 «Глазково - Андрианово»:

В связи со строительством автодороги М-11 изменена схема движения маршрута на участке от остановки «Загородный-2» до остановки «Поворот на Александровку».

С целью обеспечения общественным транспортом деревни Баламутово, остающейся без автобусов, маршрут №123 будет следовать от поворота на деревню Глазково через деревню Змеёво, посёлок Загородный до деревни Баламутово.

Время отправления рейсов от деревни Баламутово: 6:55, 10:00, 12:27, 15:20, 18:05. Время проезда автобуса через остановочный пункт «Речной вокзал» в направлении деревни Баламутово: 8:50, 11:55, 12:50, 14:50, 17:25, 20:05.

№138 «Тверь – Князево»:

Утренний рейс перенесён на более раннее время. Он будет отправляться от автовокзала в Твери в 8:30, а из Князево в 10:05. Вечерний рейс без изменений.

№222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»:

У рейса от компании «Аквариус» в 17:10 добавится заезд в Лебедево. Автобус отправлением от Савватьевского шоссе в 18:10 также будет заезжать в деревню Лебедево.

Ржевский район

№342 «Ржев – Образцово»:

Изменится путь следования в деревне Образцово. По просьбам жителей автобус будет следовать до ранее оборудованного остановочного павильона «Образцово», где и будет расположен конечный пункт маршрута.

Зубцовский район

№1 «Успенская церковь – Улица Вихорева»:

Автобусы теперь заезжаютна железнодорожную станцию Зубцова.

№109 «Зубцов – Никольское – Рыльцево»:

Рейсы по субботам отменены.

№357 «Зубцов – Ржев»:

По просьбам жителей автобус по маршруту №357 теперь выполняет рейс в 17:20 из Зубцова в Ржев.

Конаковский район

№2 «Новозавидовский – Козлово», №141-3 «Новозавидовский – Синцово»:

Время утренних рейсов скорректировано с учётом расписания электричек от станции Завидово в направлении Москвы и Твери.

Время прибытия утренних рейсов на маршруте №2 из Козлово в Новозавидовский (к ж/д станции): 4:50, 5:55, 6:55, 11:15.

Утренний рейс в Синцово будет отправляться в 7:25, из Синцово в 8:18 и прибывать в Новозавидовский в 9:10.

Обновленное расписание движения доступно на сайте Министерства транспорта Тверской области, на сайте «Транспорта Верхневолжья» и в мобильном приложении «Волга».