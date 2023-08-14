«Подвели колени и пароход на Лене»: Самая пожилая велопутешественница России Юлия Михайлюк прервала свою поездку в Якутию из-за проблем со здоровьем

Юлия Ивановна совершила аж 27 велопутешествий. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В начале августа 82-летняя Юлия Михайлюк вернулась из своего 27-го велопутешествия расстроенная: хотела доехать до моря Лаптевых, но не вышло... Ещё в апреле двинулась она на Якутск. От Твери до Якутска более 8 тысяч километров.

В середине мая была уже в Нижнем Новгороде. Но здесь начались приключения и огорчения: попала в больницу. Колени подвели. Но от путешествия тогда и мысли не было отказаться.

- Путь держу на Ямал... потом к морю Лаптевых. А я в девичестве Лаптева, как не доехать, - пояснила нам тогда велопутешественница.

На Ямале она, кстати, уже бывала в 2016-м. Да где она только не бывала в нашей стране, сколько километров дорог исколесила!.. Добиралась до Мурманска, Магадана, Владивостока, Сахалина, Севастополя, бывала в Германии и Франции - перечислять можно долго...

Эти фото Юлия Михайлюк сделала в 2016 году во время поездки на Ямал. Фото: из личного архива Юлии Михайлюк

16 лет проработала учителем физкультуры начальных классов в школе № 7 Твери. А путешествовать на велосипеде начала еще в 90-х.

В 2009 году попала в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Почему в этот раз не получилось добраться до моря Лаптевых как задумывала, Юлия Ивановна рассказала «КП»-Тверь» по телефону:

- Якутские условия были не те, на которые я рассчитывала. Мне, чтобы добраться до моря, необходимо было проплыть часть пути на теплоходе по реке Лене от Якутска, так как на севере уже практически нет дорог для езды велосипеде. Так вышло, что мне надо было прождать теплоход две недели, я не могла себе это позволить. Мне от этого очень больно, что не получилось добраться до моря Лаптевых в этот раз. Но ничего не поделаешь.

Такой вот снимок остался у велопутешественницы от города Цивильска. Фото: из личного архива Юлии Михайлюк

Юлия Михайлюк рассказала, что часть пути от Твери до Якутска ей пришлось проделать не на велосипеде, а на поезде и частично на попутных машинах, так как у нее заболели ноги и сердце пошаливало, порой было тяжело дышать.

Обратно в Тверь добралась через Москву на поездах. 82 года, шутка ли. Надо все-таки беречь себя.

Мы желаем Юлии Ивановне здоровья и новых, но уже не таких тяжелых путешествий.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 год - Тамбов - Волгоград

1997 год - Майкоп

1998 год - Ессентуки, Калмыкия

1999 год - Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 год - Майкоп

2001 год - Одесса

2002 год - Карелия, Архангельск, Вологда

2003 год - Барнаул (на родину Шукшина)

2004 год - Севастополь

2005 год – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 год - Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград

2007 год - Сахалин и обратно

2008 год - Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 год - Камчатка

2010 год - объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 год – Якутск, Владивосток и обратно

2012 год - Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно, поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения

2013-2014 годы - Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 год - Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 год - Ямал, Салехард и обратно

2017 год - пропустила из-за аварии и восстановления

2018 год - Норильск, а затем Хакасия

2019 год - Нарьян-Мар, Крым и обратно

2020 год - пропустила из-за пандемии коронавируса

2021 год - Магадан

2022 год - Воркута

2023 год - Якутск.