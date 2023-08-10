В Твери снова будут судить убийц шансонье Михаила Круга

«Волк» Александр Агеев на следственном эксперименте у дома Михаила Круга в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области

10 августа Московский районный суд Твери поступило уголовное дело по обвинению Александра Агеева, Александра Осипова и ещё нескольких человек в совершении особо тяжких преступлений. Подробности дела не сообщаются. Агеев и Осипов одни из самых известных члены банды «Тверских волков», причастные к большому количеству преступлений в том числе и к убийству знаменитого российского шансонье Михаила Круга.

Оба давно коротают свой срок в пожизненном заключении, время от времени начинают сотрудничать со следствием и вспоминают факты о совершённых преступлениях. Возможно, новые обстоятельства какого-то преступления припомнили они и в этот раз.

«Волки» были приговорены к высшей мере осенью 2009 года. Пожизненные сроки банда получила за 14 убийств, грабежи, разбои, вымогательства и ношение оружия.

Дело об убийстве знаменитого российского шансонье Михаила Круга - одно из самых громких и значимых «глухарей». Хотя свидетелей и улик в нем было предостаточно.

Александр Агеев, уже отбывавший пожизненное за другие преступления, в августе 2019-го признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. В доме певца в Твери был проведён следственный эксперимент, в результате которого «волк» показал, как убивали Круга.

По словам Агеева, в 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, по указанию тверского криминального авторитета по кличке «Лом», собирались ограбить дом Михаила Круга. По плану «Лома», после этого Круг бы обратился к нему за помощью, тот бы «нашел» украденное, а певец стал бы ему обязан и выплачивал часть гонораров с концертов.

Но Михаил Круг с семьей вернулись домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Круг скончался в больнице.

Расправились «волки» и с Веселовым, по одной из версий, простить убийство Круга подельники ему не смогли.

Александр Осипов давно отбывает срок за другие тяжкие преступления. Фото: Алексей КОСОРУКОВ