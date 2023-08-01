Спасать потерявшихся людей в Тверской области помогает 9-летний мальчик-волонтер

Евгений очень отзывчивый мальчик, говорит, что хочет стать спасателем в МЧС. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В тверском подразделении областного поисково-спасательного отряда «Сова» среди десятков его волонтеров есть один необычный - 31 июля ему исполнилось всего девять лет. Зовут мальчика Евгений, и, несмотря на такой, казалось бы, легкомысленный детский возраст, он уже готов отказаться от праздника ради помощи совершенно чужому человеку…

- Когда мы праздновали его день рождения, я в разгар веселья в шутку сказала Жене, что под Кимрами пропала пожилая женщина и надо срочно ехать помогать местным волонтерам в ее поисках. Так вот мой сын не задумываясь ответил: «Что ж, поехали, тогда отложим празднование на другой день», - рассказала «КП»-Тверь» мама Евгения Ольга Быстрова.

Она и привела Женю в отряд. Ольга сегодня является руководителем поисково-спасательных операций тверского подразделения и всего регионального отряда «Сова». Ее позывной «Марио». А у сына - «MarMini». Производный от маминого.

Женя с командой волонтеров "Совы". Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

- Я попала в отряд шесть лет назад: как-то просто сидела дома и увидела в интернете, что нужны люди для помощи в поисках пропавшего в лесу под Тверью дедушки, собралась и поехала. С этого и началось, - поделилась с нами Ольга. - А сына просто взяла с собой на учения «Совы» пару лет назад, так как наш папа приболел тогда и оставить Евгения было особо не с кем в тот момент. Я и спросила его: «Поедешь со мной?» Он согласился. А в итоге ему очень понравилось.

Она сообщила, что сейчас в тверском подразделении «Совы» всего около 200 волонтеров, но в костяк входит человек 70. В целом же во всех подразделениях отряда - свыше 700 волонтеров. В этом июле им пришлось постараться: бывало, что в день сразу больше 20 человек искали по лесам.

Ольга отметила, что непосредственно в самих поисках заблудившихся людей в лесных чащах Евгений пока не участвует, хотя уже и входит в автопатруль и умеет пользоваться рацией и компасом. Мальчик очень помогает на учениях отряда.

- Помогает нам отрабатывать поиск человека, в том числе детей, - пояснила мама юного волонтера «Совы». - К примеру, учения могут быть такими: он с группой сопровождающих его взрослых волонтеров заходит подальше в лес, по легенде изображая заблудившегося ребенка. При этом его заранее не предупреждают о маршруте, чтобы было натурально. Затем другая группа волонтеров начинает поиски, в том числе по телефону в разговоре с Женей, выясняя, как он шел, окружающие приметы и так далее. Это реально помогает в настоящих поисках.

Во время учений есть время и посмеяться. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В обычной же жизни, вне отряда «Сова», Женя обычный мальчишка. Он любит компьютерные игры, кататься на велосипеде и ездить к бабушке в деревню.

Я спросил у Ольги, кем видит себя в будущем Евгений, кем хочет стать.

- Он мне сказал, что хочет работать в МЧС, стать спасателем.

Достойное желание. Так держать, MarMini!