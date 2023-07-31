«Такого количества заблудившихся в лесах не помним»: За месяц более 200 человек потерялись в лесах Тверской области

Несколько дней назад волонтерам "Совы" пришлось искать и выносить из леса под Старицей 70-летнюю бабушку, которая провела в дебрях больше полтора суток и очень ослабла. Фото: VK/ВПСО "Сова" Старица

Это лето, а вернее июль, в Тверском регионе выдался очень богатым на грибы. Хлынувшие в леса люди начали массово плутать и теряться. То, что этот второй летний месяц вышел очень горячим на поиски заблудившихся в лесах Верхневолжья граждан, подтвердили в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».

Пресс-служба отряда сообщила, что за июль к ним поступило более 200 заявок на поиски людей в лесах. А за одни сутки в конце месяца пришлось сразу искать аж 22 человека.

«Что такое 22 заявки за сутки? Это не встающие из-за компьютера инфорги. Это волонтеры подразделений, сидящие на своих «тревожных чемоданах» или выезжающие в лес по несколько раз за сутки. Это не высохшие с прошлого поиска одежда и обувь, которые спешно сушат феном и сырыми еще надевают снова. Это аккумуляторы, не успевающие зарядиться. Это бензин, который утекает как вода», - эмоционально написали волонтеры «Совы» в своем паблике.

А было ли такое когда-нибудь до этого лета?

- Подобного количества заявок на поиски заблудившихся в лесах людей за сутки мы не помним, - рассказали «КП»-Тверь» в пресс-службе «Совы». - Возможно, на это повлияло то, что мы теперь взаимодействуем практически со всеми службами: ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба. - Ред.), МЧС, полицией и т. д.

САМЫЙ ТЕРЯЮЩИЙСЯ ВОЗРАСТ

Чаще всего в лесах теряются и не могут выйти пожилые люди в возрасте за 65 лет. Причем некоторые из них, отправляясь по грибы или ягоды, даже не берут с собой телефон.

- Для примера: в пик сезона (как раз грибная пора) волонтерам нелидовского подразделения «Совы», которое охватывает сразу девять муниципалитетов, приходится три-четыре раза в неделю выезжать на поиски потерявшихся в лесах. На тверское отделение приходится основная нагрузка: там, бывает, чуть ли не каждый день волонтеры выдвигаются на поиски, - отметили в «Сове».

БЕЗ ЭТОГО В ЛЕС НЕ ХОДИ

- Отправляясь в лес, возьмите с собой заряженный телефон, воду, еду, лекарства и спички. А мы обязательно поможем, если что-то случится, вы только немного помогите нам, - призывают волонтеры отряда.

На вопрос про то, стоит ли брать с собой в лес компас, поможет ли он в случае чего, в пресс-службе отряда нам ответили так:

- Если вы умеете пользоваться компасом, то, конечно, стоит его взять с собой, он поможет определить верное направление движения, если потерялись в лесу. Но, к сожалению, наш опыт показывает, что многие люди не знают, как пользоваться компасом. Мы периодически проводим в районах профилактические встречи, собрания для жителей, где приходится объяснять, кроме прочего, как применять компас.

Недавно основные правила, которые следует соблюдать при походе в лес, в том числе если вдруг заблудились, напомнили в ГУ МЧС России по Тверской области:

- Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Определите место стоянки и время возвращения. Обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ

- Если потерялся ваш родственник, знакомый, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.

- Если вы поняли, что не можете сориентироваться на месте, и не знаете, как выбраться из леса, не паникуйте, соберитесь и определите для себя порядок действий. Вспомните, где и как вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей: движение автомашины по шоссе, движение автомашины по грунтовой дороге, ружейный выстрел, разговор или крик.

- Если вы поняли, что потерялись, остановитесь и, если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112 или 101 (звонок бесплатный). Если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер. Ни в коем случае не садитесь на землю или камень: в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение из мха и веток.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 700 волонтеров на сегодня насчитывается в структуре ВПСО «Сова» Тверской области.

14 подразделений «Совы» действуют в разных округах региона. При этом некоторые из них охватывают сразу несколько муниципалитетов.