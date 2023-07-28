На лодках удобнее: Улицы Твери затопило после тропического ливня

Злополучный проспект Победы после ливня, как обычно затопило. Фото: VK/"Тверь ВКонтакте"/Иван Егоров

В ночь на 28 июля Тверь накрыл ливень - за несколько часов выпало треть месячной нормы осадков. Неудивительно, что под воду опять ушли проблемные участки тверских дорог. В итоге затопило с десяток улиц и магистралей.

Под бодрый шум дождя тверичане, «приплыв» домой с подтопленных улиц, щедро делились фотками в соцсетях: тут люди бредут по колено в воде, а вот тут машины гуськом пробираются по проспекту, рискуя словить гидроудар.

Под воду ушли кольцо в микрорайоне «Южный» (на пересечении улицы Можайского и Октябрьского проспекта), дороги на бульваре Гусева, Октябрьском проспекте и на том самом злополучном проспекте Победы.

Превращение проспекта Победы после сильного дождя в пруд - привычное дело. Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"/Елена Билозор

«У кого низкая машина, не надо ехать по кольцу... и по проспекту Победы», - советовали тверичане друг другу в соцсетях.

На кольце в Южном лучше б было передвигаться на лодке. Фото: VK/"Тверь ВКонтакте"/Анна Кузакова

Другие публиковали фото затопленных участков с почти философскими размышлениями: «Кто-то спрашивал, как дела в Твери? Ничего нового».

На бульваре Гусева лодка тоже пригодилась бы. Фото: VK/VK/"Тверь ВКонтакте"/Мария Петрова.

Проблема с ливневой канализацией на некоторых магистралях Твери, действительно, не решается годами. Памятен случай, когда семь лет назад по затопленному проспекту Победы парень прокатился вейкборде. С тех пор, судя по сегодняшним снимкам горожан, мало что изменилось.

Горадминистрация на фотографии потопа отреагировала утром, опубликовав комментарий под фото в соцсетях:

«В ночное время сотрудники МУП «ЖЭК» устраняли последствия ливня в наиболее проблемных точках. Илососная техника также работала на улице Гусева и Октябрьском проспекте».

Под воду ушла и дорога на Октябрьскоим проспекте. Фото: VK/" News 69"/Роман Крылов

Но к счастью городских властей, к утру дождь прекратился, и вода схлынула.

- Утром, в восьмом часу, я ехал и через кольцо в «Южном», и по Волоколамке, потом по улице Склизкова, затем по проспекту Победы, в самом его затопляемом обычно месте - на пересечении с улицей 15 лет Октября, так вот воды там уже не было, никаких подтоплений я утром не видел, - рассказал наш редакционный водитель Александр.

Впрочем, это вряд ли утешит водителей, которым пришлось ехать по затопленным уличным магистралям поздно вечером накануне. Сообщений о поломках машин в соцсети пока не поступало - просушились и поехали. А ведь могли и гидроудар схватить, и тогда пиши пропало!

Для тех, кто не в курсе: гидроудар - это ситуация, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода. Если вы едете по луже, такое вполне может случиться. При попадании воды в мотор через воздушный фильтр поршень не сможет ее сжать. Последствия могут быть - от разрушения поршневых колец до заклинивания двигателя. В общем, в итоге можно остаться без машины, либо двигатель нужно будет менять.

- Единственный способ избежать гидроудара - это не въехать в глубокую лужу, а если всё-таки этого не избежать, надо перед ней притормозить и ехать очень тихо, - поделился жизненным опытом наш водитель.

Добавим, что прогнозы на сегодня, то есть 28 июля, не радуют. В Тверской области вновь ожидаются дожди, в регион нагрянет балканский циклон.

В выходные будет сыро и жарко, воздух в Твери прогреется до +26.