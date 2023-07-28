Дороги Твери затопило после ливня

Проспект Победы в Твери затоплен. Фото: VK/ Подслушано у водителей Тверь

Поздним вечером 27 июля Тверь накрыл сильный ливень. В городе вновь затопило проблемные места, где традиционно не справляется ливневая канализация - особенно пострадали от подтопления проспект Победы и «кольцо» в «Южном», бульвар Гусева.

Водители делятся фото затопленных магистралей с соцсетях и советуют друг другу, как объехать места затоплений и не получить гидроудар:

«У кого низкая машина не советую ехать по кольцу... и по проспекту Победы». Другие публикуют фото затопленных участков с почти философскими размышлениями: «Кто-то спрашивал, как дела в Твери? Ничего нового.»

Проблема с ливневой канализации на некоторых магистралях Твери, действительно, не решается годами. Памятен случай, когда лет десять назад по проспекту Победы парень катался на водных лыжах. С тех пор, судя по сегодняшним фото горожан, мало что изменилось.

В пятницу и в выходные осадки будут продолжаться, на Тверскую область обрушатся тропические ливни, осадки принесёт балканский циклон.

Море на проспекте Победы. Фото: VK/ Подслушано у водителей Тверь

По бульвару Гусева только на лодке. Фото: VK/ Подслушано у водителей Тверь