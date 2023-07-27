Чтобы спасти изнасилованного кота Гришу из Вышнего Волочка, хирургам пришлось провести ему сложную ампутацию

Коту Грише провели операцию. Фото: VK/Кусочек счастья для бездомной кошки

Чтобы спасти изувеченного кота Гришу из Вышнего Волочка Тверской области, столичным хирургам пришлось отрезать ему хвост. Котейку уже две недели спасают ветеринары. Его история потрясла многих: над несчастным животным надругался какой-то урод.

Гриша попал в руки живодера в Вышнем Волочке 10 июля. Добрые люди попытались помочь животному там же, но в итоге его отправили в Москву, где за его лечение взялись ветеринары одной из столичных клиник. Увидев травмы Гриши, от него отказались хозяева. Когда история получила большой общественный резонанс полиция возбудила уголовное дело. Но извращенец, надругавшийся над которым, так пока и не найден. Кот никак не шёл на поправку, многочисленные переломы таза и хвост, который начал гнить. Вот и решились хирурги на операцию.

Грише ещё предстоит длительное лечение, но как пишут зоозащитники, самое страшное уже позади.

- Операция прошла более чем удачно. Удалось закрыть все раны собственными тканями и очень хорошо ампутировать хвост - все, главного очага некроза наконец-то больше нет. Хирурги смогли даже подшить разорванные мышцы и убрать фиброзный карман на бедре. Теперь у Гриши будут только обработки и даже если какие-то швы разойдутся (а такое может быть, ибо часть тканей - все ещё ишемичная), то их будет довольно просто залечить вторичным натяжением, - пишут в группе фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки».

Значит ли это, что история Гриши почти закончилась? Нет, конечно, до окончания ещё долго - лечиться и лечиться, заживлять и заживлять кожу. Но. Самое страшное - точно позади. Лечащий врач кота считает, что все неравнодушные граждане, а переживают за котика в соцсетях тысячи) уже смело могут поздравлять друг друга и открыть шампанское.

Мы продолжаем следить за ситуацией.