В Твери живёт обладательница самой большой в России «честной коллекции» банановых наклеек

В коллекции Эльвиры более десяти тысяч наклеек, есть и очень редкие экземпляры. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Есть ли на свете более популярный фрукт, чем банан? Хотя, точнее, это ягода, так как растёт на траве… В общем, оставим ботанику! Банан - очень вкусный продукт. И растёт он только в жарких странах, но продаётся по всему миру. Причём довольно доступен: в тверских магазинах бананы стоят дешевле, чем родные яблоки или помидоры.

А ещё на бананы лепят красивые наклейки. И находятся люди, которые собирают из таких наклеек огромные коллекции! Один из таких увлечённых коллекционеров живёт в Твери. Это наша коллега Эльвира Храповицкая.

Эльвира собирает наклейки с детства. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Свою коллекцию Эльвира небезосновательно считает самой большой в России! Но об этом расскажем чуть позже.

НАЧАЛО БАНАНОВОЙ ИСТОРИИ

Детство будущего коллекционера пришлось не на самые тучные для страны годы: начало 90-х, перестройка, распад Союза … Заокеанский жёлтый плод на прилавке магазина - как кусочек недосягаемого тропического солнца!

- Нет, бананы мне поначалу не понравились, - смеётся Эльвира. - Показались каким-то безвкусным мылом. Зато на них была красивая наклейка. Как ребёнок того времени, я просто не могла её выкинуть. Сохранила как ценное сокровище. Потом появились вторая, третья, четвёртая. Это было для меня настоящим кладом.

Маленькая Эля росла и продолжала собирать наклейки. Сначала лишь те, что были на магазинных бананах. А с появлением интернета юная девушка узнала, что у неё есть единомышленники.

В мире насчитывается несколько десятков тысяч разных наклеек на бананы. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ НАКЛЕЕК

- Я начала обмениваться наклейками с российскими и белорусскими коллекционерами. А позже и с коллекционерами из Португалии, Испании, Коста-Рики, Италии, Германии, Чехии и других стран, - вспоминает Эльвира.

Сейчас в её коллекции более десяти тысяч наклеек. Из самых последних приобретений - наклейки с бананов для жарки, которые не так давно появились в одном из наших сетевых магазинов. Это бананы плантан (плантайн, платано), или овощные бананы. Они менее сладкие, и едят их жареными или используют для приготовления различных блюд. Вот такая экзотика!

Банановые наклейки из Австралии. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Одновременно с наклейками у Эльвиры собралась и коллекция красивых конвертов с марками из разных стран, а также открыток, которые присылают единомышленники во время обмена наклейками. Но всю эту красоту Эля не коллекционирует - просто хранит. Может быть, пригодится кому-то?

Кстати, и открытки с видами Твери благодаря Эльвире теперь есть у многих зарубежных коллекционеров.

БАНАНЫ С РЕЮНЬОНА

- Мои самые любимые наклейки - те, где банан представлен в каком-то образе: изображён в виде человечка или является главным действующим лицом какой-то зарисовки. Например, ведьма летит на банане, - увлечённо рассказывает Эльвира.

В альбомах Эльвиры Храповицкой много редких наклеек, которые не отыщешь в собраниях других российских коллекционеров. Настоящие гвозди коллекции - наклейки с экспортных бананов из далёких стран и островов, например с острова Реюньон:

- Раньше даже я, любитель географии, про такой не знала. Это остров, расположенный в Индийском океане, в семистах километрах к востоку от Мадагаскара, французская колония. На этом острове есть свои бананы со своими наклейками. Я нашла там коллекционера, с которым обменялась. Письмо шло транзитом через Францию.

Наклейки с бананов известного бренда, имеющего плантации по всему миру. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

БАНАНОВЫЕ НАКЛЕЙКИ И БАНАНОВЫЕ ВИЗИТКИ

- Банановые наклейки бывают совершенно разной формы, - продолжает Эльвира. - Мы больше привыкли к обычным, похожим на марки. Но за рубежом бывают, например, наклейки величиной с ладонь! Они приклеиваются на всю банановую ветку.

А ещё некоторые коллекционеры так увлечены своим банановым хобби, что изготавливают себе специальные визитки. Несколько таких есть у Эльвиры - ей их присылали в письмах с наклейками по обмену.

Банановые буквы - чтобы дети учили алфавит. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

НАСОБИРАТЬ 44 ТЫСЯЧИ НАКЛЕЕК

Искать наклейки, которых ещё нет в коллекции, - настоящий труд. Если непрерывно штудировать магазины, удаётся насобирать около семидесяти экземпляров за год.

Некоторые коллекционеры, бывает, просят какую-то наклейку продать. Однако купить-продать может любой и сколько угодно, считает Эльвира. Настоящий коллекционный интерес в том, чтобы раздобыть наклейку самостоятельно: найти, отследить, обменяться. И если судить о коллекциях с такой позиции, то собрание наклеек Эльвиры было и остаётся самым большим в России!

Наклейки из Бразилии. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

- Вообще в мире насчитывается около 44 тысяч банановых наклеек, - рассказывает Эльвира. - Один немец из Франкфурта-на-Майне создал электронный каталог, в который мастодонты коллекционирования добавляют свои наклейки. Я тоже могу добавить туда наклейку или найти какую-то по поиску.

БАНАНЫ РАЗНЫЕ - ЖЁЛТЫЕ И КРАСНЫЕ

Сколько же бананов съела за жизнь обладательница такой огромной коллекции наклеек? Наверняка перепробовала все на свете…

- Некоторые считают, что я съела десять тысяч бананов и продолжаю их есть, - смеётся Эльвира. - На самом деле я их ем как любой другой человек. Мы здесь люди неизбалованные, покупаем обычный сорт «Кавендиш», который у нас везде продаётся. Но помимо этого сорта, конечно, я пробовала красные бананы, мини-бананы «бэйби», ну и вот появившиеся сейчас бананы для жарки. А ещё пробовала бананы прямо с дерева. Конечно, они отличаются от тех, что мы едим. Ведь бананы, которые поступают к нам, срезают несозревшими. Зреют они в коробках с помощью специальной технологии.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ КОЛЛЕКЦИОНЕРУ НАКЛЕЕК

Хранить наклейки нужно бережно. Эльвира держит их в фотоальбомах - так удобнее. Кто-то хранит в обычных файликах. Другие - в кляссерах для марок (филателистических альбомах).

Свою коллекцию Эльвира хранит в альбомах для фото - очень удобно. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Но перед тем как наклейку положить в альбом, её нужно снять с банана. И делать это необходимо аккуратно. Мокрую наклейку, например, сдирать с фрукта категорически нельзя - порвётся.

- Бывают наклейки на пластиковой основе, они снимаются легко. А бывают на бумажной. Тогда в коробке с бананами они будут мокрыми, и их обязательно нужно подсушить, - объясняет Эльвира. - Сделать это можно феном. Потом канцелярским ножом аккуратно наклейку снять.

Что ж, банан - штука хорошая. Плод сытен, полезен (содержит витамины группы В, железо, калий, кальций и другие микроэлементы), а ещё открывает огромные возможности. Хочешь - ешь, хочешь - питательные маски для лица стряпай, а хочешь, как Эльвира, коллекционируй и знакомься с миром. Это, как видно, затягивает.