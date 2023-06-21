В Твери ремонтируют один из главных проспектов, машины едут, а пешеходам несладко

На Тверском проспекте снимают трамвайные рельсы. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Похоже, трамвай - всё, - вздыхает сослуживец, у которого родители всю жизнь проработали на тверском трамвае.

Мы остановились посмотреть на ремонт, начавшийся на днях на Тверском проспекте. Действительно, на одной из главных городских магистралей сейчас снимают трамвайные рельсы. В прошлый раз, когда проспект ремонтировали москвичи, рельсы сохранили. Это был масштабный ремонт дорог 2017 года. Но с тех пор в деле восстановления трамвая продвижений не наметилось. Стартовал новый ремонт. И раздражающие автомобилистов трамвайные пути убирают как рудимент, наследие давно минувшей эпохи. Может быть, если трамвай всё-таки вернётся (официально власти от своих планов не отказывались), здесь проложат новые? Но сейчас не об этом.

Собственно, приехали мы посмотреть, как идёт ремонт дорог в Твери.

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ

Работа кипит на участке от пересечения Тверского проспекта с улицей Желябова и почти до площади Капошвара. Ну не то чтобы кипит, но дела идут.

Место дорожных работ - как столкновение эпох. Рядом с современными строительными машинами - шустрым «Бобкэтом» и громадным «Хитачи» - пыхтит экскаватор «Калининец». Но работает старенький трудяга хорошо. А вот и трактор «Беларусь» - техника на все времена.

Работа идёт на участке от улицы Желябова и почти до площади Капошвара. Фото: Виктория ТУШКОВА

На внушительном участке рельсы уже сняты. А огорожена территория работ на всей протяжённости. Проезжая часть, конечно, сузилась, и иногда на участке от Капошвара до Желябова возникают заторы. Глухой пробки нет, машины движутся, но, если собираетесь ехать через Тверской проспект, старайтесь выезжать немного раньше - на всякий случай.

Напомним, согласно представленной в паспорте ремонта информации (её можно увидеть на информационных щитах), отремонтировать дорогу планируется на внушительном участке: от Нового моста через Волгу до пересечения проспекта Чайковского с улицей Ерофеева (то есть весь Тверской проспект и ещё около 200 метров проспекта Чайковского).

Пока работы на участке Тверского проспекта от Нового моста до улицы Желябова не начаты, трафик там стандартный. Кусочек проспекта Чайковского тоже только ожидает ремонта. Лишь пешеходов предупредим: на проспекте Чайковского идёт ремонт тротуара. Старый асфальт снят на нечётной стороне проспекта (это та, где стоит часовня Иоанна Кронштадского) - от улицы Ерофеева до улицы Коробкова. Идти можно, если вас не пугают прогулки по гравию.

ТРОТУАРЫ

Тротуары на Тверском проспекте (от Нового моста до улицы Желябова) тоже должны отремонтировать. Уже начат ремонт на участке от Нового моста до перекрёстка с Советской.

У «дома ворошиловских стрелков» уже кладут серую плитку-кирпичик. Дальше, у дома № 15, раскопано. Пешеходы худо-бедно пробираются, но лучше участок обойти. Например, через двор дома № 15, сквозной проход там есть. Ну или чуть дальше, по Свободному переулку.

У дома № 15 по Тверскому проспекту. Фото: Виктория ТУШКОВА

На другой стороне тоже вовсю идёт ремонт. Обойти его можно через двор дома № 18 по Тверскому проспекту (если будет открыта калитка, выходящая на улицу Вольного Новгорода) или по проезжей части. При нас молодая девушка попробовала пробраться прямо по раскопу и зря: упала. Больший участок пути по дороге нам удалось преодолеть довольно безопасно, за строительным ограждением. Но кое-где приходится выскакивать на дорогу.

Приходится обходить по дороге. Фото: Виктория ТУШКОВА

НА ЗАМЕТКУ

На ремонт Тверского проспекта (дороги и тротуаров) и кусочка проспекта Чайковского деньги выделены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведёт питерская компания «АБЗ-Дострой». В контракт входит также ремонт бульвара Радищева (там работы ещё не начаты, но поворот с Тверского проспекта перекрыт: дорогу раскопали коммунальщики).

Все работы должны завершить к 1 октября 2023 года.

После окончания работ на Тверском проспекте будет введена новая схема дорожного движения: разрешат левый поворот в сторону Старого моста на перекрёстке с улицей Советской. Обещают также установить светофор на перекрёстке бульвара Радищева и Тверского проспекта. Но формулировка городской администрации в этой части расплывчатая: «Прорабатывается возможность установки светофора».

В следующем году по этому же контракту отремонтируют Комсомольский проспект (от его пересечения с бульваром Шмидта), набережную реки Тверцы, Обозный переулок, Артиллерийский переулок (от ул. Горького до дома № 20 на Артиллерийском переулке), Волоколамское шоссе и улицу Маршала Конева (от 1-й Республиканской до ул. Бориса Полевого).

На всё про всё за два года будет потрачено 475 млн 551 тыс. 965 рублей.