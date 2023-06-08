В Твери начинается ремонт Тверского проспекта, проспекта Чайковского и бульвара Радищева

Работы могут начаться в любой день, будьте готовы к возможным перекрытиям. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери стартует ремонт центральных городских магистралей: проспекта Чайковского и Тверского проспекта.

На Комсомольском проспекте, при въезде на Новый мост, появился информационный щит с паспортом ремонта. Согласно представленной информации, обновить планируют асфальт на внушительном участке: от Нового моста через Волгу до пересечения проспекта Чайковского с улицей Ерофеева (то есть весь Тверской проспект и ещё около 200 метров проспекта Чайковского). Дорога на Новом мосту в план работ не входит. Её, как и дорогу через Старый мост, делали в прошлом году. А вот Тверской проспект ремонтировали шесть лет назад москвичи…

На Тверском проспекте и участке проспекта Чайковского, которые подлежат ремонту, должны положить новый асфальт и установить новый бортовой камень. Кроме того, на Тверском проспекте (от Нового моста до улицы Желябова) планируется отремонтировать тротуары - уложить тротуарную плитку.

КТО ПОДРЯДЧИК

Ремонт выполнит питерская компания «АБЗ-Дострой». Эти дорожные строители работают в Твери далеко не впервые.

Компания латала дороги во всех четырёх районах областного центра в 2020 году, в 2021 году (улицы Вокзальная, Циммервальдская, Карла Маркса, набережная реки Тьмаки, Крылова, 3-я Пролетарская), а также именно «АБЗ-Дострою» был поручен ремонт многострадальной улицы Хромова в 2019 и 2022 годах и прошлогодний ремонт дорог через Старый и Новый Волжские мосты.

ЧТО ПОЧЁМ

На ремонт потратят 475 млн 551 тыс. 965 рублей. Деньги выделены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Такой же была и первоначальная цена контракта. Сбить её не удалось, так как на аукцион заявилась только одна компания, с которой и был заключён договор, - «АБЗ-Дострой».

Цена контракта так высока, потому что ремонт на проспектах - лишь часть работ, запланированных по договору.

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ ЕЩЁ

В 2023 году должны также отремонтировать дорогу на бульваре Радищева от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева (небольшой участок, идущий от Свободного переулка вдоль Тверской площади, в ремонт не включён).

Отметим, что, согласно контракту, ремонт на Радищева, Тверском проспекте и проспекте Чайковского должен быть проведён в период с 5 июня по 1 октября 2023 года. Так что работы могут начаться в любой день, будьте готовы к возможным перекрытиям (дозвониться до подрядчика и уточнить точные даты начала ремонтов нам не удалось).

В планах 2024 года ремонт ожидается на следующих дорогах:

- Комсомольский проспект (от его пересечения с бульваром Шмидта) - набережная реки Тверцы - Обозный переулок;

- Артиллерийский переулок от ул. Горького до дома № 20 на Артиллерийском переулке (часть переулка от Горького до Петербургского шоссе ремонт не коснётся);

- Волоколамское шоссе;

- улица Маршала Конева от 1-й Республиканской до ул. Бориса Полевого.

Эти участки подрядчик должен сдать к 1 сентября 2024 года.

ГАРАНТИИ

Водители в курсе: дорожный ремонт в Твери далеко не всегда бывает качественным. Некоторые свежеотремонтированные дороги покрываются ямами уже после первой своей зимы. Поэтому не лишним будет познакомить читателя с гарантиями, которые, согласно контракту, должен предоставить на свою работу подрядчик:

- на асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, бортовой камень, водоотводные лотки и чугунные колодезные люки - 5 лет;

- на установленные дорожные знаки и уличные опоры - 10 лет;

- на дорожную разметку (пластик) и искусственные неровности - 1 год.