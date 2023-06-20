Жители Твери не знают, что у этого моста есть имя и было два открытия после ремонта - главой города и губернатором

Этот мост через Тверцу носит имя своего создателя. Фото: Виктория ТУШКОВА

В уютном скверике за фонтаном на Речном, где стрекочут кузнечики и густая растительность заглушает шум дорог, сидят на лавочке мужики с обветренными открытыми лицами, попивают нечто пенное - обед.

- А вы знаете, как этот мост называется? - интересуюсь у них, махнув в сторону моста через Тверцу, именуемого чаще всего просто Тверецким.

- Нет, девушка. Мы не местные, - улыбаются собеседники. - А как?

И местные тоже не все знают. Мост этот носит имя своего создателя - Петра Фаддеевича Богомолова, городского инженера и архитектора. При входе на мост и табличка соответствующая имеется, только висит высоковато, а поднимающиеся на мост граждане больше по инерции под ноги смотрят. Ведь сам-то мост ещё туда-сюда, зато подъём на него со стороны Речного вокзала плох: асфальт сильно деформирован, то вздымается волной, то уходит из-под ног, обламывается.

Табличка извещает, что это мост Петра Богомолова. Но смотрит на неё мало кто. Фото: Виктория ТУШКОВА

Но сам мост стоит! Строился на совесть гениальным инженером. О нём сегодня и расскажем. И о том, как подвергся Пётр Фаддеевич несправедливым обвинениям, а адвокатом его стала сама природа.

МОСТ, ЧАСОВНЯ, ТРАМВАЙ, ВОДОПРОВОД

Пётр Богомолов родился в декабре 1877 года в Смоленской губернии. В Твери он поселился после учёбы в Московском учительском институте. Работал по специальности - преподавал. В том числе в городском женском коммерческом училище на Миллионной (сегодня его здание принадлежит гимназии № 6). Кстати, бок о бок с ним там работал педагогом и Александр Васильевич Александров. Тот самый автор музыки Гимна СССР (и впоследствии Гимна России) и художественный руководитель знаменитого Ансамбля песни и пляски Центрального дома Красной Армии.

Образование Пётр Богомолов продолжил в Московском Императорском инженерном училище (сегодня это Российский университет транспорта). Получив диплом в 1910 году, уже в 1911-м амбициозный начинающий инженер добился должности в Тверской городской управе, а примерно через год стал городским инженером.

В 1913 году, знаменательном для российской архитектуры (это был год 300-летия дома Романовых, и все именитые архитекторы готовили к этой дате свои лучшие творения), по проекту Петра Богомолова в Твери были построены два здания. Это изящное здание Романовского городского начального училища (сегодня в нём работает Детская школа искусств № 1 имени Мусоргского), построенное в стиле модерн, а также живописная миниатюрная часовня во имя Иоанна Кронштадтского. Её пятиглавым замысловатым силуэтом по сей день любуются все проезжающие по проспекту Чайковского.

Часовня во имя Иоанна Кронштадтского. Фото: Александр СОРОКИН

Городским инженером Пётр Богомолов остался и после революции. Проектировал для города бани и жилые дома, проводил реконструкцию трамвайных путей, систем водоснабжения и канализации.

ТОРЖЕСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Мост через Тверцу стал последним крупным проектом Богомолова. Его открыли 26 апреля 1931 года, за два месяца до смерти Петра Фаддеевича.

Мост этот не отличается излишней помпезностью, но эстетичен в своей лаконичности и идеально вписан в стрелку Тверцы и Волги. Он являет собой пример идеальных инженерных расчётов.

Строительство, как вы понимаете, шло уже в советском государстве. Разбрасываться деньгами было непозволительно. А Богомолов на мост потратился. За что был подвергнут остракизму: мол, слишком высок мост, слишком дорог. Многие источники справедливо предполагают, что именно эта ситуация могла серьёзно подорвать здоровье инженера.

Кто прав, рассудила природа. Удивительным образом сильнейшее наводнение случилось за считаные дни до открытия моста - 22 апреля 1931 года. Вода не тронула Тверецкий мост, зато смыла много других… Дело в том, что проект моста инженер создавал исходя из тонких расчётов и данных очень долгих наблюдений за половодьем: отдать новый мост на растерзание стихии было недопустимо.

Мост Петра Богомолова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мост Богомолова уцелел и в Великую Отечественную войну. И даже стал важным объектом в сражениях осенью 1941-го. Пятая батарея 531-го артиллерийского полка, которой командовал лейтенант Александр Кацитадзе, три дня сдерживала немецкие танки, не давая им пройти через Тверецкий мост, и сорвала планы немцев по прорыву на Бежецк.

В мирное советское время по мосту бегали трамваи. Сначала по принципу реверсивного движения, так как мост был узковат и рельсы пересекались. Но в конце 60-х мост расширили и пути развели.

В 1986 году Тверецкий мост подремонтировали. Но в 90-е он потребовал капитального ремонта. Длился этот ремонт по причине бедности городской казны долго - с 1994 по 1999 год. После капремонта мост стал шире ещё на пять метров.

Имя создателя было присвоено мосту в 2012 году. Теперь он называется «Мост имени Богомолова Петра Фаддеевича, инженера г. Твери».

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ

Пётр Богомолов умер 25 июня 1931 года и был похоронен на Волынском кладбище за Волгой. Могила его до наших дней не сохранилась. Напомнить, что на старейшем городском погосте был упокоен талантливый городской инженер, недавно решили энтузиасты движения «Мемориал «Волынский некрополь». На Волынском кладбище они установили большой живописный валун в память о Петре Богомолове. Скоро рядом появится и мемориальная табличка.

Скоро здесь должна появиться и памятная табличка. Фото: Виктория ТУШКОВА

Найти камень не сложно. Если зайти на территорию кладбища по дорожке слева от памятника Советским воинам, камень обнаружится буквально через десять или чуть более метров, по левую руку.

ЛЫКО В СТРОКУ

Кое-кто помнит, а кто-то и не знал вовсе, но в 1999 году после долгого ремонта Тверецкий мост, ещё не названный именем Богомолова, открывали торжественно. Причём... дважды! Этот факт даже описан в книге известного тверского историка и краеведа Бориса Ротермеля «Тверь и Тверские правители. 1763 - 2003 гг.»

17 августа под аплодисменты присутствующих ленточку на мосту перерезал глава Твери Александр Белоусов. Мост открыт! По нему пустили трамваи и автомобили, побежали на другой берег счастливые пешеходы.

А через три дня, 20 августа ту же торжественную церемонию провёл на мосту губернатор региона Владимир Платов. Вот так-то!