В Твери установили памятный камень в честь архитектора и инженера Петра Богомолова

Установка камня. Фото: vk.com/volynskiy_nekropol

В Твери устанавливают памятник нашему земляку, городскому инженеру, строителю, архитектору и педагогу Петру Фаддеевичу Богомолову.

Камень устанавливают добровольцы (при финансовой поддержке местного мецената) на Волынском кладбище. Именно там был похоронен Пётр Богомолов, но его могила, к сожалению, не сохранилась.

Памятный камень устанавливают добровольцы движения «Мемориал» Волынский некрополь». Фото: vk.com/volynskiy_nekropol

Как сообщают активисты движения "Мемориал" Волынский некрополь", памятник Петру Богомолову будет представлять собой мемориальный камень, табличку. Камень был установлен 17 июня.

Пётр Богомолов (13 декабря 1877 - 25 июня 1931) много сделал для Твери. Не все знают, но мост через Тверцу в створе улицы Академика Туполева, который многие именуют Тверецким, на самом деле носит имя инженера - мост Петра Богомолова. Именно он построил для города этот мост.

С 1912 года Пётр Богомолов работал в должности городского инженера (до этого - преподавал и служил в городско управе инженером). в 1913 году он создал в Твери часовню во имя Иоанна Кронштадского (красивая маленькая часовня на проспекте Чайковского). В этом же году он завершил работу над проектом Романовского городского начального училища (сегодня - детская школа искусств имени Мусоргского на Салтыкова-Щедрина). После революции под руководством Богомолова проектировались и строились городские бани, была проведена проведена реконструкция трамвая, систем водоснабжения и канализации. Мост, носящий сегодня его имя, был открыт в 1931 году.