Работа кипит и теплится: Что сейчас происходит на стройплощадках Западного моста и областной детской больницы в Твери

Опора на левом берегу. Фото: Александр ЖМУЛИН

К середине июня, когда солнце начало греть по-летнему, мы снова решили посетить глобальную тверскую стройку - это я про Западный мост.

На нашей редакционной машине отправились, как и ранее, в конце апреля, на стройплощадку на левом берегу Волги.

Западный мост, левый берег

Первые наблюдения: проложены заметные участки дороги у будущему мосту, похоже, что рабочие занимаются обустройством инженерных сетей…

На подъезде замечаем здоровенные металлические конструкции. Похоже это балки мостовых пролётов. Их в разобранном виде доставляют с завода из Санкт-Петербурга, а собирают уже тут на месте.

Части пролетных конструкций. Фото: Александр ЖМУЛИН

Непосредственно к стройплощадке проехать сложно. Поэтому я зашел по тропинке со стороны расположенного рядом жилого комплекса.

Здесь было затишье.

- А вы просто в пересменку приехали, - пояснил проходивший рабочий.

Вид на стройку на левобережье. Фото: Александр ЖМУЛИН

Чтоб узнать последние подробности о ходе стройки, я разыскал прорабов. Однако они оказались немногословны:

- Мы не может подробности рассказывать, у нас подписка о неразглашении, - удивили они.

При этом, правда, сообщили, что надвижка мостовых пролетов еще не начата.

Да, Западный Мост в Твери, как, к примеру, и гораздо больший его Крымский «собрат», строится по современной технологии - методом надвижки.

Упрощенно говоря, процесс можно описать так: пролетные конструкции перемещается по «салазкам» и при помощи огромных мощных домкратов «надвигаются» между опорами моста.

- Работы по установке первой пролётной части на Западном мосту планируется начать в середине июня. Для того, чтобы приступить к "надвижке" нам нужно завершить свайные работы на опоре №4 и сейчас мы приступили к ним, - так ещё 19 апреля комментировал ход работ заместитель гендиректора компании-подрядчика "Дорожная Строительная Компания" Вячеслав Джиганский.

Что ж, ждем надвижку.

Я - дилетант в мостостроительстве, но приметил, что с предыдущего моего посещения стройки, с обеих сторон - и правобережья, и левобережья, из воды «выросли» конструкции для еще двух опор моста. Одна же опора, судя по всему, практически полностью готова.

Вид на конструкции на левой и правой сторонах строительства моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что сам Западный мост протянется на 349,57 метра в длину и 38,05 метра в ширину (предполагается шесть полос). Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Под ним смогут ходить теплоходы.

Построить мост, согласно проекту, должны до 2025 года.

Также в проект входят реконструкции "Горбатого" моста в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

По информации областного правительства, в следующем году планируется изменить схему движения на время ремонта моста. Поток машин направят через строящийся автомобильный мост на улице Фрунзе, который в будущем станет самостоятельным маршрутом.

ДОКБ

Заехали мы заодно и глянуть, что происходит на расположенной там же на левом берегу, рядом с областным перинатальным центром, стройплощадке комплекса детской областной клинической больницы. Как недавно стало известно, там возобновлены работы.

Территория стройплощадки огорожена и через пункт охраны не пройти, поэтому я, как и в прошлый раз, взобрался на пригорок у соседней многоэтажки. Оттуда довольно неплохой обзор поверх части забора со странным соседством надписей: «С Пасхой» и «Цой жив».

Если в конце апреля, на стройплощадке было затишье и между бетонными блоками только ветерок гулял, то сейчас я сразу вдали увидел рабочих в оранжевых и желтых жилетках, а также торчащую вверх красно-серую «стрелу» крана.

Если приглядеться, вдали видны рабочие. Фото: Александр ЖМУЛИН

Правда, особого «кипения» работ я не заметил. Может, приехал рановато?

Напомним, что согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Запланировано, что это будет здание из пяти надземных этажей и одного подвального.