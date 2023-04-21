Детская областная больница и Западный мост: Что сейчас происходит на масштабных стройках Твери

Строительство Западного моста позволит "соединить" Пролетарку и Заволжье. Фото: Александр ЖМУЛИН

20 апреля в вечернем телеэфире губернатор Игорь Руденя сделал несколько важных заявлений по поводу масштабных проектов строительства в Твери. Первое, что работы на стройплощадке Детской областной клинической больницы должны активизироваться в мае благодаря федеральной поддержке. И второе - третья опора моста уже практически готова, а к 1 июня будут готовы еще три опоры и опорные стенки. И в этом году начнётся надвижка мостовых пролетов.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

Первым делом я отправился на стройплощадку Детской областной клинической больницы. Она находится за Областной клинической больницей возле Перинатального центра.

Напомним, что это строительство назрело в виду случившегося несколько лет назад большого пожара в старом корпусе медучрежения на набережной Степана Разина. Здание, которое построено чуть ли не в XIX веке, пришло в негодность. Хотя оно по-прежнему снаружи весьма красиво... Но внутри там…

Старый корпус ДОКБ. После пожара старинное здание все равно красиво. Фото: Александр ЖМУЛИН

Строит комплекс ДОКБ, напомним, "дочка" госкорпорации "Ростех" - компании «РТ- Соцстрой».

Сейчас стройка молчит. Техники нет, площадка огорожена по периметру металлическим забором. На территорию меня охрана не пустила - нужно согласование начальства.

Вход на стройплощадку больницы закрыт, там охрана. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я сфотографировал стройплощадку с пригорка от соседней многоэтажки. Оттуда все хорошо просматривается. Видно, что частично построен цокольный этаж больницы.

Отдыхавший неподалеку на скамейке местный житель-пенсионер сказал, что технику он на стройплощадке уже с ноября не слышит...

Но скоро затишье, похоже, закончится.

Вид от соседней многоэтажки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Запланировано открытие 17 отделений. Это будет здание из пяти надземных этажей и одного подвального.

Проект ДОКБ. Графика: предоставлено ПТО

Ранее озвучивалось, что сдать ДОКБ должны до 2024 года. Наверное, перенесут сроки…

ЗАПАДНЫЙ МОСТ, ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

А вот на стройплощадке Западного моста на левом берегу Волги - со стороны Заволжского района, работа кипит. Из воды ближе к берегу уже белеет и возвышается первая опора будущего сооружения, которое соединит Пролетарку и Заволжье.

Одна опора будущего моста готова. Фото: Александр ЖМУЛИН

На верху опоры что-то делают рабочие - мелькают отблески сварочных аппаратов...

На берегу также тарахтит техника, работают краны, экскаваторы, подвозят материалы грузовики.

Там лежат пролеты будущего моста. Их, напомним, доставляют в разобранном виде из Петербурга, а тут собирают на месте.

Один пролет уже собран. Он лежит эдакой черепахой на высокой песочной насыпи подальше от берега у откоса проходящей рядом железной дороги.

Пролет моста на берегу. Фото: Александр ЖМУЛИН

На днях тут с инспекцией был губернатор. Игорь Руденя регулярно приезжает на стройплощадку.

Известно, что сейчас активно ведется подготовка к «надвижке» пролётов моста - современной технологии, ускоряющей процесс возведения сооружения. Такой же метод использовался, к примеру, при строительстве Крымского моста.

- Работы по установке первой пролётной части на Западном мосту планируется начать в середине июня. Для того, чтобы приступить к «надвижке» нам нужно завершить свайные работы на опоре №4, и сейчас мы приступили к ним, - прокомментировал ход работ во время визита губернатора заместитель гендиректора компании-подрядчика ООО «Дорожная Строительная Компания» Вячеслав Джиганский.

Толком поговорить с кем-то на стройплощадке мне в этот раз не удалось. От меня отмахнулись несколько работников - мол, некогда. Однако бодро выкрикнули, что работы идут как надо, все в порядке.

Напомним, что Западный мост будет шестиполосным, а возвести его (вместе с подъездными дорогами), согласно проекту, должны до 2025 года.

Кстати, по дороге со стройплощадки я заглянул к жильцам все еще не снесенного частного дома на пути будущего подъезда к мосту. Николай, мужчина лет 50-ти, сказал, что он живет тут в одной части дома вместе с пожилой мамой:

- А соседи, которые в другой части жили, уже съехали. Насколько я знаю, им дали денежное вознаграждение, то есть они сами его выбрали. Нам дают бесплатно двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе тут недалеко. Должны, вот, в течение двух месяцев примерно съехать. Тогда дом снесут.

- Вы довольны, что вам вместо дома квартиру дают?

- Да, доволен.

Скоро эти строения снесут. Фото: Александр ЖМУЛИН

ГОРБАТЫЙ МОСТ И ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД

Частью проекта строительства Западного моста является также реконструкция Горбатого моста в Заволжье рядом с ОКБ. Как сообщил тут в прямом эфире губернатор, продлится она примерно год, и на это время мост, естественно, закроют.

Закрытие произойдет в 2024 году и произойдет это одновременно с открытием путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе улицы Фрунзе. Туда и перенаправят весь транспорт.

А рядом с Горбатым мостом через железную дорогу уже возвели временный пешеходный переход.

Временный пешеходный переход через железную дорогу. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я прогулялся по нему. Для людей без проблем с передвижением он удобен. Однако элементов доступной среды я не обнаружил - ни пандусов, ни других приспособлений для инвалидов-колясочников или мам с колясками. Может их еще сделают. Или надеются, что пока маломобильные граждане через Горбатый мост ходят, а потом на Фрунзенский переход пойдут?

Кстати, люди по этому пешеходному мосту уже ходят.