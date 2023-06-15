Гибнущие росписи старинного храма села Никола-Высока в Тверской области приехали спасать столичные реставраторы

Специалисты провели точечную расчистку росписей храма, открывая яркие цвета, и укрепили красочный слой с подведением грунта. Фото: t.me/archconservation

Около двухсот старинных храмов сейчас на грани исчезновения на северо-востоке Тверской области. Прекрасные постройки, ранее были посещаемыми приходскими храмами. На их постройку и декорирование в 18-19 веках местные приходы не жалели сил и средств. Росписи этих храмов специалисты сравнивают с некоторыми образчиками итальянской настенной живописи эпохи Возрождения.

Сейчас же здесь глубокая русская провинция. Там мало людей, мало денег и часто нет дорог, поэтому руинирование памятников вроде бы выглядит естественным процессом. Но есть неравнодушные люди, которые хотели бы спасти эту красоту. Не так давно мы рассказывали о проекте ВООПИиК «Консервация», который в мае организовал большую экспедицию столичных экспертов и реставраторов по этим гибнущим храмам. Это был ознакомительный выезд.

А вот и первые конкретные шаги. В Преображенскую церковь села Никола-Высока на днях приехали реставраторы.

-Уже совсем скоро начинается наш совместный проект с Академией С.Г. Строганова — мы организуем практику для студентов-реставраторов монументальной живописи в Никола-Высоке, - сообщили в «Консервации».

Реставраторы приехали в Преображенский храм, чтобы провести пробные работы. В четверике храма пока еще слишком высокая влажность стен, поэтому работы начаты в трапезной части. Росписи здесь совсем почернели и на них почти неразличим рисунок. Специалисты провели точечную расчистку, открывая яркие цвета, и укрепили красочный слой с подведением грунта.

Что до самого храма, то он примечателен и даже уникален. Преображенская церковь в селе Никола-Высока возведена в 1820 году. Действовала она до 1939 года, после чего была перепрофилирована под зернохранилище и склад.

Уникален храм выдающейся клеевой росписью третьей четверти XIX века. Стенопись на тему канонических библейских сюжетов сейчас в очень плохом состоянии. Храм сейчас пытаются спасти, работы ведутся по заказу Центра консервации и возрождения архитектурного наследия, учрежденного ВООПИиК.

Идет консервация памятника, восстанавливается иконостас, проведено сканирование храма. Вот теперь дело дошло и до росписей. Будем следить за ходом реставрации.

Росписи трапезной почернели. Фото: t.me/archconservation