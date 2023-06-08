Где погулять на День России-2023 в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В День России, 12 июня, жителей и гостей Твери ждёт праздничная программа в центре города. Вечернего праздничного салюта не будет. Зато вечером на телебашне, ее как раз хорошо видно в центральной части города, будет включена праздничная подсветка с российским триколором. Праздничная подсветка будет работать с 22 часов до полуночи.

День России в Твери 2023 - полная программа мероприятий

11.00 на площади Славы торжественно поднимут Государственный флаг Российской Федерации.

По окончании церемонии на площади начнется фестиваль по легкой атлетике «Athletics League». Спортсмены посоревнуются в прыжках с шестом и в длину.

На прилегающий к площади Славы улицах будет ограничено движение и парковка транспорта.

11.00-13.00 на набережной Степана Разина возле кинотеатра "Звезда" пройдет молодежная акция "Я люблю тебя, Россия".

14.00 в Городском саду будет концертная программа, также будут работать интерактивные тематические площадки - викторины, розыгрыши, конкурсы, мастер-классы.

Если не сможете поехать в центр, погулять и отдохнуть в День России можно и у себя в микрорайоне - праздничные программы организуют практически все досуговые центры и библиотеки областной столицы.

Концерты пройдут в досуговом центре "Мир", ДК "Синтетик" и ДК "Затверецкий".

Подробнее программу районных ДК и библиотек можно посмотреть здесь.