В здании бывшего художественного училища в Твери после реставрации будут гончарные печи, теневой театр и коворкинг

Раньше в этом доме учили изобразительному искусству. Фото: Яндекс карты

В Твери ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит реставрацию дома №46 на набережной Афанасия Никитина. Еще три года назад в здании располагался художественный колледж имени Венецианова. Вернуться в родные пенаты живописцам не суждено...

Первый аукцион, объявленный с 10 по 18 мая, результатов не дал. По окончании срока подачи заявок участие в закупке подтвердила только одна организация. Однако, она была отвергнута, так заявка не соответствовала требованиям по допуску к реставрации объекта культурного наследия, каковым и является этот дом на набережной.

23 мая на сайте Госзакупок появился новый тендер на выполнение проектно-инженерных и реставрационных работ в старинном здании. Указано, что срок подачи заявок был завершен сегодня, 31 мая, и по ним уже работает комиссия. К сожалению, пока в тендере не указано, сколько заявок было подано на этот раз...

Цена контракта не изменилась — 217 млн 450 тыс. рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Заказчиком выступает госучреждение «Тверьоблстройзаказчик».

Сейчас первый этаж здания закрыт забором, а вдоль сооружен проход. Фото: Яндекс карты

Мы углубились в документы, представленные во втором тендере, и выяснили кое-какие детали.

Согласно проекту контракта, за проектно-изыскательные работы предлагается 8 млн 200 тыс. рублей. За реставрационные - 209 млн 250 тыс. рублей.

Проект должен быть подготовлен до 15 декабря 2023 года. Подрядчику необходимо будет выполнить в том числе инженерно-техническое обследование конструкций и коммуникаций здания.

Реставрационные работы начнутся только после положительных заключений историко-культурной экспертизы и госэкспертизы. Реставрация должна быть завершена до 1 ноября 2024 года.

При этом указано, что архитектурно-планировочные решения и особенности архитектурного стиля подлежат сохранению.

После реставрации в здание планируется переселить Детский музейный центр Тверского краеведческого музея (сейчас расположен на Советской, 5, корп. 2, рядом с Императорским дворцом).

В музейном центре будут: гончарный класс не менее 40 м. кв. с водоснабжением и канализацией; помещение для обжига керамики с печью, площадью не менее 15 кв.м; зал коворкинга площадью не менее 60 кв.м; зал для теневого театра не менее 50 кв.м; помещение для мастер-классов не менее 30 кв.м; зал сменных экспозиций площадью не менее 80 кв.м с трековой системой освещения; кабинеты для сотрудников (9 человек); помещения для хранения инвентаря площадью не менее 20 кв. м. Это не считая вестибюля и всяких служебных помещений.

СПРАВКА КП

Дом на набережной Афанасия Никитна, который сейчас имеет №46, образован из двух зданий. Двухэтажный краснокирпичный дом с белокаменным цоколем был построен в начале ХХ века в стиле эклектики с элементами модерна в декоре. С запада его пристроили к более старому дому № 48.

Поначалу дом сдавался внаём поквартирно и до Великой Отечественной войны был жилым. После войны сюда переехали Заволжские райкомы КПСС и ВЛКСМ. В середине 1960-х годов их сменили Заволжский райком ДОСААФ и областное управление сельского строительства, а в начале 1970-х годов — Дом санитарного просвещения и учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

В 1974 году этот дом был объединён с соседним 48-м (им присвоен общий номер 46) для размещения вновь образованного художественного училища (ныне Тверской художественный колледж им. А. Г. Венецианова). В 2020 году колледж переселили.