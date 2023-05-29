Окрошка в Твери за год подешевела на 6,6%

Вкусно! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сезон окрошки и извечных баталий - с квасом или на кефире - можно считать открытым! 30 мая даже праздник специальный придумали - День окрошки. Накануне этого дня окрошку решили сварганить и мы в «КП»-Тверь». А заодно посчитать, во сколько она обойдётся в сравнении с прошлым годом.

Что до заправки, то вот вам ещё идея, кроме кваса-кефира: в знаменитой книге 1794 года «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» автор Николай Осипов окрошку советовал сдабривать сметаной и огуречным рассолом.

Мы же для своих расчётов возьмём самый простой и распространённый рецепт. Заправка - квас плюс сметана. А заливать ею мы будем салатик из картошки, докторской колбасы, редиса, огурцов, яиц, лука и укропа.

В МАГАЗИН!

Как и в прошлом году, за покупками отправляемся в магазин одной из самых распространённых сетей. Цены с хитрыми «99 копейками» будем округлять до рубля. Сметану, колбасу, яйца и квас для чистоты эксперимента выбираем тех же марок, что и год назад. Фасованный товар покупаем как есть, но рассчитываем цену для нужного количества: от палки колбасы высчитываем цену трёхсот граммов, от баллона кваса - цену одного литра (в литрушках квас нынче редкость).

Кстати, в первый же окрошечный поход нам улыбнулась удача. Все требуемые ингредиенты нашлись в одном магазине (в прошлом году иногда приходилось побегать), да ещё и многое с очень привлекательными скидками.

Но кое с чем пришлось раскошелиться. Была в магазине совсем дешёвая картошка: 21 рубль с полтиной за килограмм. Но на неё без слёз не взглянешь: серая, вся в проросших глазках. Не поднялась рука взять такой неаппетитный корнеплод для первой в этом году окрошечки. Пришлось покупать свежую по 65 целковых. И редис нынче дорог, причём на развес не продаётся. Взяли редиску фасованную, по сто рублей за полкило.

ОКРОШЕЧКА-2023

Итак, вот сколько мы потратили в сравнении с ценами, что были год назад.

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Итак, окрошка стала почти на 6,6% дешевле, чем год назад. Славно! Ну а как дальше будут меняться цены, мы обязательно отследим: индекс окрошки «КП»-Тверь» будет публиковать ежемесячно. Приятного аппетита!

КСТАТИ

А какой же была упомянутая нами окрошка, что вкушали в 18 веке? Согласно книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха», летний суп тогда делался из жареного мяса, лука и огурцов. В качестве заправки мог быть не только рассол со сметаной, но и кислые щи или всё тот же квас.

В качестве мясной составляющей в окрошку шла говядина или птица. Были рецепты окрошки и с рыбой. Огурцы кое-где (на Урале, например) часто заменяли квашеной капустой. Есть рецепты, где наряду с привычными нам ингредиентами использовалась отварная свёкла. В общем, окрошка - суп самый демократичный! Делайте её так, как хочется, экспериментируйте и наслаждайтесь!