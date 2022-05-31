Индекс окрошки: Во сколько обойдётся набор для любимого летнего супа в Твери

Вроде и жары ещё не было, но окрошечки навернуть уже ой как хочется!.. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мммм, окрошечка… Мы столько о ней мечтали! Окрошку в наших суровых краях принято есть летом, в жару. И пусть жарой ещё особо не пахнет, терпеть сил больше нет. Этот традиционный холодный суп для русского человека - вещь почти сакральная, для многих будет желаннее шашлыка. Запах окрошки знаком любому с детства. Приготовить - проще некуда. И для фигуры сплошная польза.

А сколько споров ведётся о том, чем лучше всего окрошку заправлять! Вы за квас или кефир? Есть любители и на минералке летний супчик замешать.

А вы чем окрошку заправляете? Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП»-Тверь» решила посчитать, во сколько обойдётся жителям Твери окрошечка к обеду. Очень кстати некоторые торговые сети объявили о снижении цен на популярные продукты к лету. Что ж, посмотрим! Рецепт выберем самый что ни на есть классический, советский: картошка, редиска, варёная колбаса, огурцы, яйца, лучок с укропчиком и квас со сметаной для заправки. Хитрые маркетинговые «99 копеек» в цене мы округлим до рубля. Итак, расчёт на 10 порций.

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Итого по ценам магазина одной из самых распространённых в Тверской области торговых сетей набор для классической окрошки обойдётся нам в 726 рублей с копейками, или 72 рубля 60 копеек за порцию. Сумма на 19% меньше, чем средняя по стране в мае 2022 года (цены мы взяли из исследования портала «ЧекИндекс»).

Но учтите, нам повезло, многие продукты: огурцы, зелень, картошка, квас - продавались по акции. А акции, сами знаете, дело непостоянное.

Этот «индекс окрошки» мы решили составить в последний день весны. Овощи сегодня хоть и дешевле, чем зимой, но вовсе не копейки стоят. Есть надежда, что в течение лета окрошечка ещё подешевеет. А мы проверим. Следите за публикациями, которые мы будем делать в конце каждого месяца. И приятного аппетита!