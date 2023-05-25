Наподобие Версаля: В новом исследовании о Твери утверждается, что Екатерина II отстраивала город после пожара на французский манер

Новую книгу о преображении Твери в идеальный регулярный город представили в императорском дворце. Фото: Александр ЖМУЛИН

Золотой век Твери, Екатерина II, преображение, идеальный город… Эти слова и словосочетания не раз прозвучали днем 25 мая в небольшом зале на первом этаже Тверского императорского дворца. Здесь состоялась презентация книги о том, как ставшая великой российской императрицей немка возрождала столицу Верхневолжья после пожара, желая превратить ее в идеальный город эпохи Просвещения. Тверь стала для Екатерины II по ее собственному определению «игрушкой». В хорошем смысле, конечно…

Новое, крайне подробное и в этом смысле уникальное, издание о восстановление Твери во второй половине XVIII века называется «Преображение пространства. Екатерина II и рождение новой Твери».

Автор книги - уроженец столицы Верхневолжья, кандидат искусствоведения, научный сотрудник областной картинной галереи Вячеслав Савельев.

Вячеслав Савельев на презентации своей книги. Фото: Александр ЖМУЛИН

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ МИЛЯ

Выпущенная 2000-м тиражом книга стала завершающим аккордом проекта областной картинной галереи «Екатерининская миля». В 2020-м он вышел в финал конкурса «Музей. Сила места» и получил грантовую поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Напомним, что одними из главных мероприятий этого проекта стали театрализованные костюмированные представления посещения императрицей ее дворца в Твери.

На одном из них побывал и узрел известную актрису в образе Екатерины II и корреспондент «КП»-Тверь».

На презентации также показали ролик, снятый специально к проекту "Екатерининская миля". Фото: Александр ЖМУЛИН

ВОССТАНОВИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Но вернемся к презентации книги. Начинается она так:

«Многим городам Европы на перепутье между Средневековьем и Новым временем доводилось пережить собственный Большой, или Великий, пожар. События развивались всякий раз по единой схеме: начинаясь трагедией, продолжаясь экстремальными вызовами для властей и жителей, завершались революционными результатами, ускоренным преодолением архаичных черт, которое было бы вряд ли возможно при естественном развитии событий. В число городов, переживших эту метаморфозу, наряду с Лондоном и Петербургом вошла и Тверь. Большой пожар 12 мая 1763 г. дал молодой Екатерине II основание развернуть здесь уникальный эксперимент по созданию образцовой витрины имперского благополучия».

Известно, что большой пожар уничтожил всю центральную часть города со всеми общественными и частными зданиями. Гибель товаров поставила на грань разорения все тверское купечество...

По именному указу Екатерины II Сенат приступил к выработке широкой программы помощи.

Картина с изображением Екатерины II на одной стен в императорском дворце. Фото: Александр ЖМУЛИН

На строительство и благоустройство города после пожара и до середины 1780-х годов были затрачены огромные казенные средства. Как выяснил Вячеслав Савельев, устойчивая народная молва определяла размер царских благодеяний в миллион рублей (невероятная по тем временам сумма), хотя на самом деле затраты были поменьше.

В итоге, оценивая результат, Екатерина в переписке с немецким бароном и публицистом эпохи Просвещения Фридрихом Гриммом назвала Тверь «самым хорошеньким городом империи после Петербурга».

Что интересно, автор книги в комментарии для «КП»-Тверь» сделал интересное замечание — он считает, что устоявшееся сравнение возрожденной Твери с Санкт-Петербургом, как некоего его подобия, не совсем корректно:

- Корректнее версия о версальском источнике. Она, правда, не совсем верно понималась. Для нас Версаль - это в первую очередь парк, а есть еще город Версаль. И он как раз ближний аналог при проектировании новой Твери после большого пожара.

Автор подписывал свою книгу всем желающим. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вячеслав Савельев рассказал, что вникать в особенности того, что тогда происходило с городом, начал еще в 1990-е годы. А уже, учась в аспирантуре петербургской Академии художеств, написал по тем событиям диссертацию…

Книга же стала плодом примерно 20-летней работы ученого с историческими документами, материалами Екатерининской эпохи в различных архивных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. При этом, по его словам, непосредственно написание текста заняло около полтора года.

Ученицы тверской изостудии "Зебра" к презентации книги смастерили макеты императорского дворца и некоторых других исторических зданий Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Издание интересно не только тем, что создано по подлинным историческим свидетельствам прошлого, но и своими богатыми иллюстрациями (это репродукции картин и гравюр, исторические чертежи, старинные и современные фотографии Твери).

КСТАТИ

Книгу можно будет приобрести в магазинчике при самой областной картинной галерее в императорском дворце. Также она точно будет доступна в тверской библиотеке имени Горького.

К слову, на презентации было сказано много слов о важности эпохи Екатерины Великой для Твери, о том, что этот период был золотым веком нашего города. Тут директор областной картинной галереи Татьяна Куюкина и поддержавший ее председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук задались вопросом: Почему же в городе нет памятника так много сделавшей для него императрице?

А действительно: Почему?