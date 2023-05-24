Школам дают вторую жизнь

Новый учебный год преподнесет ребятам приятный сюрприз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как бы ни капризничала майская погода, но последний месяц весны неминуемо приближает долгожданную пору летних каникул со всеми их радостями и сюрпризами. Большинство школьников, естественно, уже грезят ими, строят планы и лелеют надежды. Однако многим из них самый большой и в то же время самый приятный сюрприз принесет не период отдыха и развлечений, а новый учебный год, когда распахнут двери школьные здания, буквально обновленные после капитального ремонта.

В том, что в последние годы строители нашей области в значительной степени повысили качество ремонта образовательных учреждений, убедились, к примеру, все жители поселка Суховерково Калининского района.

Трехэтажное здание местной общеобразовательной школы было отремонтировано не просто капитально, а досконально! Причем меньше чем за полгода. Тверская компания «Евроспецстрой» приступила к работам в конце прошлого сентября, а уже в начале января дети начали учиться в классах, о каких они даже не мечтали.

По словам директора школы Михаила Гурина, за ходом строительных работ следил весь поселок. Всех волновало, что же получится, какой школа станет после ремонта. И когда в декабре директор объявил что-то вроде субботника по уборке строительного мусора, на его обращение откликнулась едва ли не треть жителей Суховерково.

Подготовил Глеб Иванов.

Люди пришли, вошли в школу, где уже завершились отделочные работы, и буквально не поверили своим глазам.

- Знаете, что они мне говорили? - вспоминает Гурин. - Какая же красота в нашей школе! Такой мы не видели вообще нигде! Мы-то думали: чего там? Ну, ремонт и ремонт… А тут так здорово! Вы даже не представляете, как это важно для нас. Поселок у нас небольшой, практически все его жители сами учились в этой школе, их дети здесь учились, их внуки сейчас в ней учатся. Для каждого жителя школа как родная, как второй дом. Поэтому у меня даже слов нет, чтобы сказать, как мы благодарны строителям. А они, между прочим, даже по ночам работали, чтобы закончить ремонт в срок. В общем, молодцы!

Не столь эмоционально, но с не меньшей благодарностью отзывалась о работе строителей и Надежда Рябинина, директор общеобразовательной школы в поселке Малышево Максатихинского района.

Эта школа была построена более пятидесяти лет назад и капитального ремонта не знала до прошлого года, когда сюда пришли рабочие тверской компании «АвангардСтрой».

- Благодаря работе строителей, - рассказывала Надежда Васильевна, - наши дети сейчас имеют возможность заниматься в современных, практически городских интерьерах. Кроме стен, потолков, полов у нас обновились также и системы отопления, канализации, появились современные туалеты, что тоже немаловажно. Нам очень нравится результат выполненного ремонта.

Малышевская школа и раньше пользовалась большим авторитетом, а теперь, в новых условиях, ребята здесь наверняка будут постигать науки с еще большим рвением.

Во всяком случае, один из ее учеников Дамир Гайсин сказал нам вот что:

- Если честно, я совершенно не ожидал, что школа будет такой современной, оборудованной, красивой. Как с внешней, так и с внутренней стороны. Что она будет очень похожа на городские школы. Раньше у меня совершенно не было стремления к учебе, а теперь оно появилось…

Тут следует заметить, что компании «Евроспецстрой» и «АвангардСтрой» являются членами «Тверского объединения строителей». А эта ассоциация в последнее время серьезно ужесточила контроль за качеством работ входящих в него организаций.

Не все верили, что такое «закручивание гаек» способно принести реальные результаты: мол, не может общественная организация повлиять на коммерческие структуры.

Но вот видите…

В настоящее время члены «Тверского объединения строителей» ведут капитальный ремонт порядка 15 образовательных учреждений области, например в поселках Медное и Радченко, средних общеобразовательных школ № 15 и 17 в Твери и других.

А значит, можно надеяться, что и здесь после окончания ремонта желание учиться у ребят только усилится.

Подготовил Глеб Иванов.