Выходные в Твери будут прохладными и пасмурными

Зато как дышится! Фото: Евгения ГУСЕВА

Доставайте из шкафов плащи и зонты - в Твери будет прохладно.

- Атмосферный фронт, прошедший над нами в четверг, принёс похолодание, - объясняет доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Дачников порадую: наконец пройдут дожди.

В субботу до +17, ночью +6…+9. Небо облачное - можно комфортно поработать на огороде. Осадки в этот день нас должны миновать.

Сырым станет воскресенье. Всего +15, и дождить будет весь день: то посильнее, то потише. Ночью +9…+12.

Хорошо, хоть атмосферное давление не шалит. Оно будет снижаться, но несущественно и плавно, оставаясь в пределах нормы.

А в понедельник 22 мая, как назло, погода потихоньку пойдёт на улучшение. Осадки ещё возможны, местами даже с грозой, зато уже +18 и штиль (не во время грозы, конечно). Во вторник и среду мы вновь увидим солнышко. За окном +23 в тени - майское лето вернулось!

- Не расстраивайтесь насчёт выходных, - утешает Наталья Сердитова. - Дожди нужны. Воздух станет чище, да и пожарная опасность в регионе снизится.

Так что погода всего лишь даёт нам шанс насладиться свежестью - дождь помоет тротуары, прибьёт так и не убранный местами песочек. Однако в ближайшие дни пыльцевой мониторинг показывает наличие пыльцы берёзы в воздухе: её концентрация составляет два балла из десяти возможных. Не так много, но аллергикам знать стоит. По другой пыльце ситуация хорошая - дышим полной грудью!