Досуг в Твери с 17 по 24 мая: Проект «Пушкинъ», театральные премьеры, певцы-басы и хиты джазовых гитаристов

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней в культурной жизни. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Пушкин на фото

Тверской городской музейно-выставочный центр презентует проект «Пушкинъ» крымского фотохудожника Александры Благининой.

Проект приурочен к 200-летию путешествия великого поэта в Крым. Именно в этот период у Пушкина рождается замысел «Евгения Онегина».

На выставке будут представлены 50 фоторабот-реконструкций на тему биографии Александра Пушкина и иллюстраций его самых известных произведений «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Бахчисарайский фонтан».

Экспозиция будет открыта в малом зале с 19 мая по 18 июня.

Цена билетов: от 80 до 150 рублей, для детей до 7 лет - бесплатно.

0+

СПЕКТАКЛИ

Мировая классика

Тверской академический театр драмы 18 мая в 18:30, а также 20 и 21 мая в 17:00 приглашает на премьеру - спектакль «Дурочка» по одноименной пьесе испанца Лопе де Вега.

По разным источникам он является автором около 2000 пьес, из которых только 426 известны в наши дни. Одна из самых известных - «Собака на сене».

Комедии Лопе де Вега «Дурочка» более 410 лет. Коллизия в ней развивается вокруг выдачи замуж двух сестер — умной и глупой…

Поставил спектакль именитый театральный режиссер Геннадий Шапошников.

Цена билетов: от 400 до 1200 рублей.

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По Вселенной Заходера

Тверской театр юного зрителя 19 мая в 11:00 и 20 мая в 12:00 приглашает на свой новый спектакль «Мультивселенная Заходера».

Его поставил режиссер Тимур Шарафутдинов по мотивам творчества детского поэта и писателя Бориса Заходера с долей фантазии.

Героям спектакля предстоит спасать мультивселенную этого замечательного автора...

За время спектакля зритель «побывает» в разных типах театра: в условном, психологическом, теневом, современном.

Цена билета: от 300 до 500 рублей.

6+

КОНЦЕРТЫ

«Парад басов» и джазовая эволюция

25 мая в 18:30 приглашает Тверская областная филармония приглашает на концерт «Парад басов».

Для публики споют ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» и приглашённый солист Большого театра Михаил Гужов, заслуженный артист России, солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и один из известнейших басов российской оперной сцены , солист «Новой оперы» и Большого театра Отар Кунчулиа.

В программе: популярные арии из опер Моцарта, Доницетти, Россини, Верди, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, а также старинные романсы и русские народные песни.

Цена билетов: от 500 до 700 рублей.

6+

26 мая в 18:30 филармония приглашает на концерт «Эволюция джазовой гитары».

Гитарист Николай Куликов и его квинтет, состоящий из российских виртуозов джаза, исполнят наиболее интересные композиции джазовых гитаристов всех времён от Чарли Крисчена и Джо Пасса до Пэта Мэтэни и Джона Скофилда.

Цена билетов: от 400 до 600 рублей.

6+

АКЦИЯ

"Ночь в музее"

В нашем регионе, как и по всей стране, вновь пройдет традиционная ежегодная акция "Ночь в музее". Она состоится 20 мая, то есть в эту субботу.

Несколько тверских музеев приготовили насыщенные программы.

Подробно о том, куда и на что можно сходить в "Ночь в музее" в Твери, можно ознакомиться в материале на нашем сайте по ссылке далее.