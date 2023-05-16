Что можно посмотреть в Твери в «Ночь в музее»

"Ночь в музее" - лишний повод окультуриться и просто приятно провести время. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

Ночь темна, она таит в себе тайны... А «Ночь в музее» ничего особо не таит, а дарит новые впечатления, познания и сюрпризы. Мы решили посмотреть, где, чем и как в Твери готовы удивлять публику во время этой традиционной ежегодной акции. Очередная «Ночь в музее» у нас наступит 20 мая.

Оговоримся, что название акции во многом условно, во всяком случае, для Верхневолжья. Проводится-то она все-таки не ночью, как в столичных городах, а вечером, частично порой и днем.

Тверской городской музейно-выставочный центр (16+)

Адрес: улица Советская, 54.

Справки по телефону 34-48-52, доб. 118.

Свободный вход на все выставки с 15:00 до 22:00.

15:00 - бесплатный мастер-класс «Волшебная палочка» (необходима предварительная запись по тел. 8-4822-34-48-52, Лекционный зал)

16:00 - творческая встреча с художником Михаилом Стоячко (Большой зал)

17:00 - лекция «Искусство счастья. Картины, делающие нас счастливыми» (Лекционный зал)

18:00 - платный мастер-класс «По мотивам Ван Гога». Создайте пейзаж по мотивам известной картины Ван Гога «Звездная ночь» (Малый зал)

18:30 - платный мастер-класс «Декорирование гипса» (Большой зал)

18:30 - платный мастер-класс «Декор пряника» (Большой зал)

19:00 - бесплатный концерт группы «ТакТы» (Лекционный зал)

19:00 - бесплатная тематическая пешая прогулка по центральной части города (сбор у главного входа музейно-выставочного центра)

20:00 - квест-игра «Тайный гость и…» на фотовыставке «Пушкинъ» (Малый зал)

Тверская областная картинная галерея (Императорский путевой дворец) (16+)

Адрес: улица Советская, 3.

Справки и запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

19:30 - торжественное открытие. Парадный зал (2-й этаж);

19:45 - «Ожившие полотна». Выставка реплик исторических костюмов по мотивам портретов XVIII века. Парадный зал (2-й этаж);

19:45 - экскурсия по Сиреневому саду

20:00, 21:45 - «Союз русских художников». Экскурсия по выставке. Восточная башня (3-й этаж)

20:00 - экскурсия по выставке «Театр художников Н.Я. и И.С. Ефимовых». Дворцовая оранжерея

20:30 - экскурсия «Забытые сны Василия Сурикова»

20:45 - «Серебряный век». Лекция и поэтическая гостиная. Восточная башня (1-й этаж)

20:45 - экскурсия «История дворцовой церкви» (Западная башня, 2-й этаж)

21:00 - «Квинтет». Реставрационная презентация картины. Парадный зал (2-й этаж)

21:45 - «Салон Екатерины Павловны». Музейно-музыкальное мероприятие. Лиловый кабинет (зал 2-17, 2-й этаж)

22:00 - «Я…Я…Я…». Музейно-театрализованное мероприятие, посвященное Н.В Гоголю, по петербургской пьесе Александра Ремеза. По предварительной записи. Малиновая столовая (зал № 2-9, 2-й этаж)

22:00 - экскурсия «Вселенная Тобиаса Верхахта: иконографические загадки фламандского мастера». Зал искусства Северной Европы (зал № 1-13, 1-й этаж)

22:15 - «Салон Екатерины Павловны». Музейно-музыкальное мероприятие. Восточная башня, 1-й этаж

Для детей (6+)

20:00 - «Уроки дворцового этикета». Для детей 7-11 лет. По предварительной записи. Восточная башня (1-й этаж)

20:00, 21:45 - «Поговори со мной, портрет». Интерактивная экскурсия для детей 6-9 лет. По предварительной записи

20:00, 21:00 - «Весенние птички». Мастер-класс по рисованию для детей 6-11 лет. По предварительной записи. Зал изостудии «Акварелька» (1-й этаж)

Сбор экскурсионных групп и на мероприятия - в вестибюле дворца. Сбор на экскурсии в Сиреневом саду и дворцовой оранжерее - на крыльце со стороны сада.

Предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова (6+)

Адрес: улица Пушкинская, 6-6а

Справки по телефону: 8-915-728-99-67

18:30-19:30 - встреча с заслуженным деятелем искусств РФ, академиком РАХ, доктором искусствоведения, вдовой Е.И. Зверькова Л.В. Ширшовой

18:00-20:00 - экспресс-выставка одного произведения Е.И. Зверькова «Автопортрет» из фондов Тверской областной картинной галереи

20:00-21:00 - музейно-музыкальная программа с участием пианистов Владимира и Ольги Ишиевых

18:00-21:00 - проведение тематических экскурсий «Мастер национального пейзажа Е.И. Зверьков»

Тверской краеведческий музей (6+)

Адрес: улица Советская, 5.

Телефоны для справок: +7 910 532-62-25, +7 (4822) 32-10-42.

15:00 - экскурсия по выставке «Балет в фарфоре». Бесплатно, выставочный зал

15:00 - «Встреча с куклами». Предлагаем вам заглянуть в закулисье Кукольного театра и прикоснуться к искусству профессии актера-кукольника. Бесплатно, зал для интерактивных занятий

15:30 - экскурсия по выставке «Живущие рядом с нами». Бесплатно, Малый выставочный зал

16:00 - экскурсия по выставке «Балет в фарфоре». Бесплатно, выставочный зал

16:00 - мастер-класс по росписи тверской деревянной игрушки «Матрешка». Стоимость - 300 руб., Малый зал

17:00 - интерактивная программа «Тайна балетной туфельки». Стоимость - 100 руб., выставочный зал

17:00 - мастер-класс «Рисуем свое личное счастье» с психологом/арт-терапевтом Павлом Хилько. Стоимость - 200 руб., зал интерактивных программ

18:00 - экскурсия по выставке «Балет в фарфоре». Бесплатно, выставочный зал

18:30 - интерактивная программа «Взвейтесь кострами…». Стоимость - 100 руб., зал интерактивных программ

19:00 - Музыкальный концерт. Стоимость: 200 руб., выставочный зал

Музей тверского быта (возрастные ограничения на каждое мероприятие разные)

Адрес: улица Горького, д. 19/4.

Телефон для справок: +7 (4822) 52-84-04.

18:00 - открытие акции «Ночь музеев». Выступление образцового фольклорно- этнографического ансамбля «Ладица»

19:30 - выступление и беседа с аккомпаниатором народного вокального ансамбля «Жар- птица» В.Е. Хохловым

21:00 - выступление исполнителей авторской песни Вероники и Семёна Мироновых

6+

Экскурсионные программы

18:00 - экскурсия по экспозиции «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли». Дом купцов Арефьевых. 6+

18:00-20:30 - выставка от частных музеев «Любимое мороженое» и «Конфетные фантики». Территория усадьбы. Беседка. 6+

18:00-20:00 -экскурсия по экспресс-выставке «Носовой платочек. История одного аксессуара». Главный дом усадьбы. Первый этаж. 6+

18:45 - «Профессия - реставратор»: приглашаем вас заглянуть за закрытые двери реставрационных мастерских. Стоимость - 100 рублей. Реставрационные мастерские на территории Музея тверского быта. 12+

19:00 - экскурсии по временной выставке «Нумизматические редкости тверского музея». Дом купцов Арефьевых. Второй этаж, выставочный зал. 12+

19:30 - экскурсия по экспозиции «В гостях у тверских купцов». Главный дом городской усадьбы, первый этаж. 6+

20:20 - «Картинки городской жизни»: экскурсия-викторина с призами. Территория усадьбы. 6+

Интерактивные программы:

18:00-20:00 - арт-объект «Узнай свой вес в рублях!». Дом купцов Арефьевых. 6+

18:00-20:00 - демонстрация плетения из бересты и знакомство с выставкой работ народного мастера Тверской области А.А. Гаврилова «Не так проста береста!». Дом купцов Арефьевых. Первый этаж. 6+

18:00-19:30 - мастер-класс по ткачеству от этномастерской тверских карел Kurcin-Murcin. Дом купцов Арефьевых. Второй этаж. 6+

18:30 - мастер-класс по изготовлению тверского пряника с дегустацией. Стоимость: 250 рублей. Территория усадьбы. «Пряничная пекарня». 6+

18:30 - интерактивная программа с мастер-классом по росписи изразцов. Стоимость: 150 рублей. Дом купцов Арефьевых. Зал для интерактивных занятий. 6+

19:30-20:15 - фотограф информационного портала ТвГУ «Ориентир» запечатлеет всех желающих в интерьере тверской пряничной XIX века. Территория усадьбы. «Пряничная пекарня». 6+

19:30 - мастер-класс по изготовлению закладки в технике «изонить». Стоимость: 50 рублей. Главный дом усадьбы, первый этаж. 12+