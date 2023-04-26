Что сейчас происходит на Трехсвятской Твери, благоустроить которую решили горожане

Что будет и что есть сейчас на Трехсвятской. Графика: Администрация Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В начале апреля половину пешеходной Трехствятской, ту, что от часов и до дороги, по которой раньше ходили троллейбусы, огородили забором. Забор, так себе по прочности - металлический каркас с натянутым на него баннером. Горожане за забор захаживают, а то по кромочке со стороны, где располагается вернисаж уличных художников, ходить не особо удобно.

Трехсвятскую перегородили не просто так. Здесь стартовали масштабные работы по благоустройству по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году должны благоустраивать как раз эту половину. Картинки нового вида Трехствятской, их ранее представили городские власти, очень симпатичные, урбанистичные и современные.

Мы побывали за заборчиком, чтобы узнать, как идут работы. Ну... пока сделано немного, снята старая плитка, на половине огороженной площади, двое молчаливых рабочих в оранжевых жилетах как раз при нас дорезали трудный участочек «болгаркой».

В отсутствии плитки Трехсвятская стала напоминать центр американского городка времен Дикого Запада: песок, ветер перегоняет старые листья и веточки деревьев.

Бизнесмены, подходы к чьим магазинам как раз попали в зону «реновации», свои заведения не закрыли - любовно положили дорожки из снятых плиточек к входам своих магазинов. Сетуют:

- Конечно, поток покупателей сейчас упадёт ... перекопано пока все.

Но, на оптимизме:

- Зато потом заживим после ремонта.

Итак, что мы должны увидеть на Трехсвятской в конце текущего ремонтного сезона?

Кроме замены плитки и сохранения единого исторического стиля здесь будет: «функциональное зонирование пространства – устройство зон для отдыха и активного движения пешеходов, торговли и общественного питания, размещения выставок и проведения мероприятий, установки арт-объектов» - сообщают в горадминистрации.

Что будет и что есть сейчас на Трехсвятской. Графика: Администрация Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Если кто-то вдруг не знает, то за благоустройство именно Трехствятской в рамках проекта по благоустройству общественных зон в прошлом году проголосовало 4300 человек. Что будут благоустраивать в следующем году - вторую часть Трехи или другое место - пока вопрос открытый.

Проголосовать может каждый, зайдя до 31 мая на единую платформу

За что там можно проголосовать (на выбор):

Центральный район:

Береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта от моста в створе Свободного переулка до торгового центра «Олимп», включая лестницы

Набережная реки Волга от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный»

Улица Трёхсвятская (2 этап)

Заволжский район:

Сквер на ул. Артюхиной (2 этап)

Московский район:

Бобачевская роща

Набережная реки Волга от Смоленского переулка до Мелькомбината

Пролетарский район:

Улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»)

Бульвар Ногина (от ул. Новикова до ул. 3-я Пухальского)

Набережная реки Волги (Рябеевское шоссе в районе дома 22)

Продолжение Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань) (1 этап).