Калининская АЭС направила на защиту экологии 320 миллионов рублей

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Об этом сообщил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин в ходе публичной презентации Отчета по экологической безопасности Калининской АЭС, которая состоялась 11 мая в администрации Удомельского городского округа.

«Обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия атомной станции на окружающую среду до минимального уровня являются одними из важнейших приоритетов деятельности Калининской АЭС наряду с достижением высоких экономических показателей и безопасным развитием производственного потенциала. Мы эту задачу решаем системно и постоянно. План природоохранных мероприятий за прошедший год выполнен в полном объеме», - сказал Андрей Данилкин.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В частности, на предприятии на постоянной основе ведется производственный экологический контроль, реализуется комплексная программа экологического мониторинга территории расположения атомной станции. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды охватывает водные и наземные экосистемы, атмосферный воздух, растительный и животный мир.

По словам Андрея Данилкина, ежегодные исследования подтверждают, что воздействие производственных факторов атомной станции на окружающую среду является минимальным и существенно ниже установленных природоохранными органами нормативов. Так, благодаря эффективной работе очистных сооружений Калининской АЭС, объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 2,32 % от разрешенного объема. Выбросы в атмосферу также находятся на низком уровне и составляют 4,11% от допустимого значения.

Особое внимание уделяется состоянию озер-охладителей. Для обеспечения экологического равновесия экосистемы водоемов, восполнения рыбных ресурсов и борьбы с биопомехами Калининская АЭС регулярно проводит искусственное зарыбление. В 2022 году в водохранилище было выпущено почти 83 тысячи особей молоди черного амура общим весом более одной тонны. Всего же по оценкам специалистов запас рыбы в озерах составляет 713,4 тонны, что на 45% больше, чем до пуска атомной станции.

Калининская АЭС осуществляет свою деятельность строго в соответствии с природоохранным законодательством РФ. В начале 2023 года атомная станция успешно прошла инспекционный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям национального и международного стандартов, по результатам которого было продлено действие уже имеющихся сертификатов. Это является подтверждением высоких показателей технологической и экологической безопасности Калининской АЭС.

Усилия Калининской АЭС показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.