40 писем для Вали: На чердаке заброшенного дома в деревне Тверской области нашли письма с фронта, адресованные местной учительнице

Некоторые из фронтовых писем Валентине Бобровой. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке/Денис Ивлев

На днях, как раз накануне Дня Победы, вышневолоцкий краевед Денис Ивлев поделился в соцсети: совершенно неожиданно нашёл фронтовые письма и открытки в одном из покинутых домов заброшенной деревни Максатихинского района.

Артефакты прошлого обнаружились на пыльном чердаке.

- Ощущение прикосновения к истории, к тем дням 1944 года, когда все помыслы и чаяния рвались к этому мигу 8 мая 1945 года по берлинскому времени и 9 мая 1945 года по московскому, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, - так описал свои впечатления краевед.

Денис пояснил, что путешествовал в тех краях с краеведческими целями и заглянул в «мертвую» деревню, где все дома уже несколько лет стоят пустые, без окон и дверей, с вынесенными вещами. По наитию зашел в один из домов и сделал такое открытие.

В годы войны родным и близким людям с фронта солдаты присылали такие "треугольники". Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке/Денис Ивлев

- Обнаружил там больше 40 писем, многие из которых фронтовые, военного времени. Адресованы они были местной жительнице Валентине Бобровой, - сообщил он «КП»-Тверь».

Денис Ивлев рассказал, что передал письма в школу поселка Труженик Максатихинского района для хранения в ее музейчике. Там мы узнали, что письма пока еще толком не разбирали.

Одна из находок краеведа. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке/Денис Ивлев

Однако краевед поделился снимком одного из раскрытых писем. Оно датировано 6 апреля 1944 года. В этот период Красная Армия на разных фронтах гнала фашистов: вышла к границам Румынии, освобождала Одессу и Крым, действовала на рубежах Белоруссии...

Мы позволили себе поправить ошибки в письме, в том числе пунктуацию (она в оригинале почти отсутствует). Надеюсь не напутали - в некоторых местах написано довольно непонятно.

Вот слова из письма Валентине Бобровой:

«Привет с фронта.

Добрый день, здравствуй, Валя. С гвардейским приветом Леня.

Валя, разреши передать тебе боевой гвардейский привет и массу наилучших пожеланий в твоей молодой и цветущей жизни. Валя, живу пока хорошо, чувствую себя прекрасно, одно плохо, что я от тебя далеко и сильно по тебе скучаю. Валечка, милая, пиши чаще письма, ибо здесь мне сильно скучно. Так что прошу: не считай за труд написать. За это все отблагодарю. Валя, ты получила мое фото или нет? Валя, постарайся выслать свое фото, может, будем вместе, а то у нас здесь (неразборчиво) месяцев зима, а остальное лето. Пока все. Извини, что плохо написал, лучше не позволяет обстановка. Крепко целую. Леня».

Письмо Вале, апрель 1944-го. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке/Денис Ивлев

Учитель школы поселка Труженик Николай Соловьев рассказал нам про женщину, которой писались это и другие письма:

- Валентина Викторовна. Боброва - ее девичья фамилия. Родилась в деревне Юренево в 1925 году. А умерла в 2016-м - 90 лет с лишним прожила. Почти всю жизнь и жила в этой деревне. Родители Валентины Викторовны были колхозниками, при этом ее отец Виктор Тимофеевич участвовал в Первой мировой войне. Валентина Боброва в годы войны успела окончить педагогические курсы в Красном Холме и работала в школах некоторых деревень в Брусиловском районе, был такой, теперь его территория - часть Максатихинского района. Она после войны родила троих детей: двух дочек и сына. Двое - одна дочка и сын - умерли еще при ее жизни. Осталась одна дочь, она забрала маму перед ее смертью к себе в другую деревню в Максатихинском районе, где сама живет.

Про того, кто же этот фронтовик Леня, писавший ей письма, Николай Алексеевич не знает.

- Я пока не разбирал письма, не могу сказать, кто это, - сообщил он нам. - Мужа Валентины Викторовны звали Александр Петрович Воробьев. В годы войны, насколько мне известно, он конвоировал пленных фашистов. Поженились они уже после войны. Я, кстати, не могу найти фотографию Валентины Викторовны.

Судьба этого Лени, написавшего нежное письмо с фронта сельской девушке-учительнице Валентине, нам неизвестна. Возможно, он погиб, а может, прошел войну, но так и не стал мужем той, которую просил прислать фото...