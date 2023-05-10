Досуг в Твери с 10 по 17 мая: Мастера русской живописи, чувство Родины, фолк, джаз, музыка из мультфильмов, кельтские мотивы и известная певица

Культурная жизнь в Твери не затихает. К примеру, в Императорском дворце открыта интересная выставка мастеров русской живописи прошлого века. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Картины классиков

В Тверской областной картинной галерее открыта выставка «Мастера Союза русских художников». В экспозицию вошли 38 произведений участников этой организации.

Союз русских художников существовал с 1903 по 1923 годы. Он объединил практически всех крупных мастеров живописи Петербурга (Бенуа, Бакст, Добужинский, Остроумова-Лебедева, Сомов) и Москвы (Архипов, Васнецов, Иванов, Коровин, Малютин, Рылов, Юон и др.) того времени.

Одна из характерных черт искусства мастеров Союза - утверждение русской национальной самобытности в пейзаже, историческом сюжете и графике.

Стоимость билетов: от 50 до 300 рублей.

16+

Родные пейзажи

В Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открыта экспозиция картин Михаила Стоячко «И землю чувствуя родную…».

Михаил Стоячко - член Союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств, член Международной ассоциации ЮНЕСКО.

Он творит в жанре пейзажа и следует заветам русской реалистической школы живописи.

Сейчас возглавляет детскую художественную школу в городе Калязин.

Стоимость билетов: от 80 до 150 рублей.

0+

КОНЦЕРТЫ

Разнообразие музыки

Тверская филармония приглашает на ряд концертов.

10 мая в 17:00 — на «Музыкальный калейдоскоп».

Для любителей музыки выступят заслуженная артистка России, солистка Тверской академической филармонии Ирина Гефеле (домра), лауреаты международных конкурсов баянист-виртуоз Максим Сальников (баян) и Татьяна Николаенко (гитара).

Они исполнят обработки русских песен, а также мелодии других народов мира.

Стоимость билетов: 400 рублей.

6+

11 мая в 18:30 публику ожидает концерт российского эстрадно-джазового ансамбля «Фортуна Брасс». Ему в этом году исполняется 20 лет.

Ансамбль был основан Александром Шаталовым. В музыкальный коллектив вошли выпускники московской консерватории имени П.И.Чайковского.

Круглую дату музыканты решили отметить праздничным концертом «20 лет шагаем Брассом». Публику ждут сюрпризы - интерактивные шоу-номера.

Стоимость билетов: от 40 до 600 рублей.

6+

14 мая в 13:00 филармония приглашает родителей с детьми отправиться в музыкальное путешествие в удивительный мир Уолта Диснея с камерным оркестром Antonio Orchestra.

Прозвучат известные композиции из популярных мультфильмов «Холодное сердце», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и т.д. Дополнят музыку песочные картины. Их создаст Виктория Володина.

Стоимость билетов: 500 рублей.

6+

В этот же день, 14 мая в 17:00, Antonio-Orchestra сыграет мелодии из знаменитых японских аниме-сериалов и фильмов. Публику ждет концерт "Хроники Наруто. Музыка планеты Аниме".

Стоимость билетов: 600 рублей.

6+

Волшебство кельтской арфы

13 мая в 18:00 тверской клуб BIGBEN приглашает на концерт группы Meldis. Она явление на российской фолк-сцене.

Репертуар группы включает в себя песни и музыку Ирландии, Бретани, Шотландии, а также народные и авторские песни на русском языке. Музыка Meldis – сочетание драйва и романтики, лиричная, живая, интересная, исполняемая в акустике и электроакустике.

- На своих концертах группа создает атмосферу волшебства, вводит слушателя в чуть-чуть другой мир. Смысл в следующем: кельтская арфа, акустическая гитара, флейты, барабаны и барабанчики, несколько вокалистов, которые поют и вместе, и по отдельности и даже поочередно. Ну, минимум интересно. Не говоря о том, как красиво! - сказано в анонсе.

Цена билетов: 700 - 1000 рублей.

Слава в Твери

15 мая в 19:00 Дворец культуры «Пролетарка» приглашает на концерт популярной поп-певицы Славы. Что примечательно, она выступит в Твери в свой день рождения.

Слава порадует публику как уже известными песнями, так и композиция из новой программы «Без тебя меня нет».

Стоимость билетов: 1400 - 4000 рублей.

18+