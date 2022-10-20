Защищает ребёнка от нападения с воздуха: Как будет выглядеть памятник полицейскому в Твери

Вот такой памятник полицейскому скоро появится в Твери. Графика: УМВД по Тверской области

Вскоре у здания УМВД на площади Мира должен появится памятник полицейскому. С инициативой установки выступил коллектив УМВД России по Тверской области.

«Как дань уважения тысячам людей, ежедневно выполняющим свой служебный долг по охране общественного порядка» - говорится в обосновании документации по памятнику, на днях документ и эскизы рассмотрел и одобрил профильный комитет Думы Твери.

Памятник будет из бронзы высотой 3 м 60 см: полицейский ограждает от опасности мальчика, кормящего голубей. Автором монумента стал Народный художник РФ Евгений Антонов. В Твери немало его работ: памятник в честь «Договора тысяч» на Пролетарке, памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, памятник легендарному танковому экипажу Степана Горобца и др.

Скульптура полицейского будет установлена на гранитном постаменте с надписью «Солдату правопорядка».

Стоять бронзовый полицейский будет у левого крыла здания УМВД. Что до стоимости памятника, то проектные работы, согласно смете, оценены в 350 тыс. рублей. Изготовление монумента - в 3 млн 847 тыс. рублей. Монтаж - в 1 млн 796 тыс. рублей.

Собрать эту сумму полицейские планируют с помощью пожертвований коллег, неравнодушных горожан, надеются на помощь региональной власти.

Согласовать установку должна ещё Дума города на одном из ближайших заседаний. Но это скорее формальность, главное - собрать сумму на памятник. Так что дата установки пока не называются.

Памятник полицейского в Твери установят у здания УМВД на площади Мира. Графика: УМВД по Тверской области

Памятник полицейского в Твери установят у здания УМВД на площади Мира. Графика: УМВД по Тверской области