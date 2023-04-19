Между колоколом и барабаном или Как рокер из Твери стал звонарём, посетив Афон

Эдуард уже пять лет служит звонарем. Фото: из личного архива Эдуарда Провоторова
Кто не в курсе, эта неделя у православных верующих зовется Светлой седмицей. Во время нее прихожанам в храмах разрешается подняться на колокольни и позвонить в колокола. Их звон - души отрада. А для кого-то звонарное искусство становится настоящим призванием. Так этому делу себя посвятил тверичанин Эдуард Провоторов. Причем до того, как стать звонарем, он немало лет играл в рок-группе на барабанах, ездил на гастроли, а потом «бац», вернее - «дзынь», и все в его жизни переменилось...
Эдуард служит звонарем в тверском храме Николая Чудотворца на 4-й улице Красной Слободы в Пролетарском районе. Периодически ездит и звонит в колокола в различных монастырях. Кстати, даже звонил на колокольне в храме Христа Спасителя в Москве.
Эдуард рассказал, что стал обучаться звонарному делу в 2018 году, после того, как побывал в монашеском государстве Афон и поднялся на святую гору.
- Поехал туда с друзьями просто как турист, - поделился звонарь. - Тогда я никакого отношения к церкви не имел и храмы не посещал. И вот именно там, на самой макушке горы Афон, услышал звон колокольчиков в маленькой часовне.
Его это так поразило, что Эдуард решил подойти к тамошнему звонарю.
- Он дал мне попробовать, показал определенные приемы. Когда повторил их за ним, звонарь удивился, что у меня так легко получилось, и сказал, что мне надо учиться звонарному искусству.
Эдуард на фестивале "Рязанские перезвоны" в августе прошлого года. Фото: из личного архива Эдуарда Провоторова
Эдуард отметил, что у него быстро стало получаться звонить в колокола, так как это дело по движению рук и ног близко к игре на барабанах:
- И вот, когда я спускался со Святой горы Афон, то уже точно знал, чем буду дальше заниматься. Вернувшись в Тверь, я тут же пошел в храм и попросил у батюшки благословения, чтобы учиться звонарному делу. Так как в нашем городе не было школ звонарей, то я нашел такую в Москве. Ездил туда на электричках по два-три раза в неделю и учился. В итоге сдал выпускные экзамены, получил диплом, что я настоящий звонарь.
Учителем нашего земляка по колокольному искусству был дьякон Алексей Пугачев. Он возглавляет московскую школу звонарей "Колокольный град".
Кстати, уже став звонарем, Эдуард некоторое время продолжал играть на барабанах в рок-группе, однако настоятель храма сказал ему, что надо все-таки сделать выбор.
- Я выбрал колокола, - сказал наш земляк.
На вопрос - "А может ли стать звонарем человек без музыкального слуха?" - Эдуард ответил так:
- Может, в звонарном искусстве музыкальный слух не столь важен, тут главное обладать чувством ритма, тогда точно получится.
- Как дилетант спрошу, а в звонарном деле есть место импровизации или все сугубо по канонам?
- Нужно разделять канонические звоны и звоны фестивальные. В храме существует несколько видов колокольных звонов: благовест, трезвон, перезвон, водосвятный перезвон, перебор - погребальный звон и звон вдвое - звон Великого поста. Все остальное звонари показывают на разных фестивалях колокольных звонов. Вот там можно хоть джаз на колоколах играть. Можно проигрывать всевозможные молитвы, которые про себя читают в тот момент. Также создают авторские звоны, дают им названия. И у звонарей, которые много лет этим занимаются, появляется свой почерк, также как и в любом другом виде искусства. И звонари друг друга узнают просто по звону.
Эдуард также рассказал, что в нашем городе в 2019 году образована школа звонарей "Колокольная Тверь", где он преподает. Скоро будет уже второй выпуск проходить.
- Сейчас в школе звонарное дело осваивают 15 человек возрасте от восьми до 70 лет. Стать звонарем может каждый. Записаться в школу можно, позвонив или придя в храм Николая Чудотворца на Красной Слободе. Там у свечницы есть визитки с моими координатами.
Также у Эдуарда есть Youtube-канал "Чуть ближе к Богу".
Звонарь также проводит экскурсии, посвященные истории звонарного искусства в разных странах и дает мастер-класс при помощи звонницы, которую отлили по его заказу. Расположена она в интерактивном музее "Тверское княжество" напротив Горсада (улица Совесткая, 12). Чтобы записаться на экскурсию, можно позвонить в паломнический центр Тверской епархии "Селигер".
Эдуард также сообщил, что 6 мая в Тверь в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева приедут лучшие звонари страны. Они будут звонить в колокола храме Николая Чудотворца, в церкви Белая троица, а также на колокольне Екатериниского монастыря. Подобное произойдет в Твери впервые.