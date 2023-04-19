Между колоколом и барабаном или Как рокер из Твери стал звонарём, посетив Афон

Эдуард уже пять лет служит звонарем. Фото: из личного архива Эдуарда Провоторова

Кто не в курсе, эта неделя у православных верующих зовется Светлой седмицей. Во время нее прихожанам в храмах разрешается подняться на колокольни и позвонить в колокола. Их звон - души отрада. А для кого-то звонарное искусство становится настоящим призванием. Так этому делу себя посвятил тверичанин Эдуард Провоторов. Причем до того, как стать звонарем, он немало лет играл в рок-группе на барабанах, ездил на гастроли, а потом «бац», вернее - «дзынь», и все в его жизни переменилось...

ПОЕХАЛ ТУРИСТОМ, ВЕРНУЛСЯ ВЕРУЮЩИМ

Эдуард служит звонарем в тверском храме Николая Чудотворца на 4-й улице Красной Слободы в Пролетарском районе. Периодически ездит и звонит в колокола в различных монастырях. Кстати, даже звонил на колокольне в храме Христа Спасителя в Москве.

Эдуард рассказал, что стал обучаться звонарному делу в 2018 году, после того, как побывал в монашеском государстве Афон и поднялся на святую гору.

- Поехал туда с друзьями просто как турист, - поделился звонарь. - Тогда я никакого отношения к церкви не имел и храмы не посещал. И вот именно там, на самой макушке горы Афон, услышал звон колокольчиков в маленькой часовне.

Его это так поразило, что Эдуард решил подойти к тамошнему звонарю.

- Он дал мне попробовать, показал определенные приемы. Когда повторил их за ним, звонарь удивился, что у меня так легко получилось, и сказал, что мне надо учиться звонарному искусству.

Эдуард на фестивале "Рязанские перезвоны" в августе прошлого года. Фото: из личного архива Эдуарда Провоторова

Эдуард отметил, что у него быстро стало получаться звонить в колокола, так как это дело по движению рук и ног близко к игре на барабанах:

- И вот, когда я спускался со Святой горы Афон, то уже точно знал, чем буду дальше заниматься. Вернувшись в Тверь, я тут же пошел в храм и попросил у батюшки благословения, чтобы учиться звонарному делу. Так как в нашем городе не было школ звонарей, то я нашел такую в Москве. Ездил туда на электричках по два-три раза в неделю и учился. В итоге сдал выпускные экзамены, получил диплом, что я настоящий звонарь.

Учителем нашего земляка по колокольному искусству был дьякон Алексей Пугачев. Он возглавляет московскую школу звонарей "Колокольный град".

БАРАБАН ПРИШЛОСЬ ЗАБРОСИТЬ

Кстати, уже став звонарем, Эдуард некоторое время продолжал играть на барабанах в рок-группе, однако настоятель храма сказал ему, что надо все-таки сделать выбор.

- Я выбрал колокола, - сказал наш земляк.

На вопрос - "А может ли стать звонарем человек без музыкального слуха?" - Эдуард ответил так:

- Может, в звонарном искусстве музыкальный слух не столь важен, тут главное обладать чувством ритма, тогда точно получится.

- Как дилетант спрошу, а в звонарном деле есть место импровизации или все сугубо по канонам?

- Нужно разделять канонические звоны и звоны фестивальные. В храме существует несколько видов колокольных звонов: благовест, трезвон, перезвон, водосвятный перезвон, перебор - погребальный звон и звон вдвое - звон Великого поста. Все остальное звонари показывают на разных фестивалях колокольных звонов. Вот там можно хоть джаз на колоколах играть. Можно проигрывать всевозможные молитвы, которые про себя читают в тот момент. Также создают авторские звоны, дают им названия. И у звонарей, которые много лет этим занимаются, появляется свой почерк, также как и в любом другом виде искусства. И звонари друг друга узнают просто по звону.

СВОЙ ЗВОНАРНЫЙ ПОЧЕРК

Эдуард также рассказал, что в нашем городе в 2019 году образована школа звонарей "Колокольная Тверь", где он преподает. Скоро будет уже второй выпуск проходить.

- Сейчас в школе звонарное дело осваивают 15 человек возрасте от восьми до 70 лет. Стать звонарем может каждый. Записаться в школу можно, позвонив или придя в храм Николая Чудотворца на Красной Слободе. Там у свечницы есть визитки с моими координатами.

Также у Эдуарда есть Youtube-канал "Чуть ближе к Богу".

Звонарь также проводит экскурсии, посвященные истории звонарного искусства в разных странах и дает мастер-класс при помощи звонницы, которую отлили по его заказу. Расположена она в интерактивном музее "Тверское княжество" напротив Горсада (улица Совесткая, 12). Чтобы записаться на экскурсию, можно позвонить в паломнический центр Тверской епархии "Селигер".

Эдуард также сообщил, что 6 мая в Тверь в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева приедут лучшие звонари страны. Они будут звонить в колокола храме Николая Чудотворца, в церкви Белая троица, а также на колокольне Екатериниского монастыря. Подобное произойдет в Твери впервые.