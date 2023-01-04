Досуг в Твери с 4 по 11 января: Музыкальные подарки, поп-фестиваль, мюзиклы, фарфор и Пелевин

Рассказываем об интересных событиях в культурной новогодней жизни областной столицы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Праздник с музыкой

Продолжаются новогодние выходные. Тверская филармония по-прежнему готова радовать публику праздничными представлениями.

5,6 и 8 января в 11:00 и 13:00, а также 7 января в 13:00 филармония приглашает на музыкальный театрализованный спектакль "Золушка" по по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. Над спектаклем работали член союза композиторов России Константин Тушинок, балетмейстер Светлана Алексеева, дизайнер Оксана Анисимова, художник по свету Татьяна Вальберг, звукорежиссер – Евгений Пушкин. Автор режиссуры и либретто - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Это время отрешиться от проблем и погрузиться в сказку. Отличная возможность хорошо провести время в новогодние выходные дни родителям вместе с детьми.

Стоимость билета: 500 рублей.

0+

5,6,7 и 8 января в 18:00 у жителей и гостей Твери по прежнему есть возможность побывать на ярком новогоднем концерте, представляющем собой настоящий калейдоскоп известнейших мелодий и песен. Называется он соотвествующе - "Новогодний фейерверк"

Солисты и коллективы филармонии будут исполнять хиты отечественной и зарубежной эстрады разных эпох.

Режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость: 800 - 900 - 1000 рублей.

6+

Рождество и хоры

11 января в 18:30 филармония приглашает на XIX Рождественский фестиваль "С Верой в III тысячелетие". Он посвящается 150-летию со дня рождения священномученика архиепископа Тверского Фаддея (Успенского). Он был арестован убит в застенках НКВД в Твери в 1937 году.

В фестивале участвуют губернаторский камерный хор "Русский партес", академический и народный хоры Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, концертный хор мальчиков и юношей детской хоровой школы города Конаково, детский хор "Глория" детской школы искусств №1 им. м.п. Мусоргского города Твери.

Стоимость: 400 - 500 600 рублей.

6+

Поп-калейдоскоп

5 января в 18:00 в СК "Юбилейном" должен начаться фестиваль популярной музыки «Диско 90-х».

- Ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость, - написано в анонсе.

В фестивале заявлено участие многих звезд поп-музыки 1990-х и начал 2000-х. Среди них - Света, Ирина Салтыкова, Линда, Русский Размер, Илья Зудин Динамит, группа Восток, Акула Оксана Почепа, группа Фактор 2, группа Револьверс, группа Стрелки, группа Вирус, группа Пропаганда и другие.

Цена билетов: 1200-3000 рублей.

16+

Классика мюзикл-шоу

5 января в 19:00 ДК "Пролетарка" приглашает на музыкальное шоу "Нотр Дам де Пари" "Romeo & Julietta". Оно объединяет отрывки из двух знаменитых мюзиклов.

- Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами. В нашем шоу собрано всё самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу, - обещано в анонсе.

Выступают в шоу такие известные и не очень артисты-вокалисты, как Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.

Цена билета: 1200 - 2500 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

"Балет в фарфоре"

Так называется выставка, которая открыта в Тверском краеведческом музее.

Там экспонируются работы блестящих мастеров XX века — Серафима Судьбинина, Елены Янсон-Манизер, Веры Мухиной, Анны Яцкевич и Эльвиры Еропкиной, а также современных художников и скульпторов Императорского фарфорового завода — Татьяны Афанасьевой, Галины Белаш, Владимира Богданова, Анатолия Данилова, Марии Матвеевой, Инны Олевской, Нелли Петровой, Надежды Полетаевой, Анны Трофимовой, Любови Цветковой, Галины Шуляк. Расширить тему балета в современном фарфоре позволило сотрудничество с Михаилом Шемякиным, в результате которого появилась серия скульптур по мотивам балета «Щелкунчик».

- Балет и фарфор - два символа Санкт-Петербурга - особенные, живые искусства изысканной и утонченной пластики, которые развиваются и видоизменяются вместе с жизнью. В их слиянии появляются на свет удивительные произведения, в которых запечатлен волшебный момент красоты и смысла, мгновение, остановленное в порыве и увековеченное в нетленном материале, - сказано в анонсе.

Цена билетов: 100 рублей, за экскурсии - 150-250 рублей с человека (группы до 10 человек).

Справки по телефону: 8 (4822) 32-10-42.

12+

КИНОПОКАЗЫ

Мистификатор Пелевин

8 января в 18:00 тверской центр современной культуры "Рельсы" приглашает на показ документального фильма-исследования «Пелевин». Он снят в 2022 году режиссёром Родионом Чепелем.

- Исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных и интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя, - написано в анонсе.

Записаться на показ необходимо заранее на сайте центра "Рельсы".

Цена: 300 рублей.

16+