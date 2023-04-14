Гуси-лебеди с чудо-яйцами: Шесть новых аттракционов появится в горсаду Твери

Новые карусели разместятся где-то неподалёку от замершего колеса обозрения. Фото: Виктория ТУШКОВА

В городском саду Твери в этом году должны появиться новые развлечения для детей и взрослых - шесть новых аттракционов. «Дирекция парков» (муниципальное учреждение, в чьём ведении находятся городские парки) разместила на сайте госзакупок лоты на аренду аттракционов.

Итак, в горсаду (если аренда состоится) появятся: карусель «Гуси-лебеди», аттракционы «Хип-Хоп», «Падающая звезда», «Мини Хэппи Кар», «Детский манеж», а также семейная карусель с названием «Чудо-яйца». Сумма, которую городская казна готова заплатить за их аренду, составляет 11 млн рублей.

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

На аренду этого аттракциона город готов потратить до 1 320 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 28 апреля).

«Гуси-лебеди» - маленькая карусель для детей от трёх до десяти лет. Имеет четыре открытые кабинки в виде лебедей (грузоподъёмность каждой - до 40 кг). Кабинки во время вращения поднимаются и опускаются с амплитудой в 1 метр.

«ХИП-ХОП»

За аренду аттракциона заплатят до 1 540 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 28 апреля).

«Хип-Хоп» - аттракцион экстремальный. Это качели, вращающиеся вокруг горизонтальной оси на 360 градусов. Малышей сюда не пустят, согласно характеристикам производителей, аттракцион предназначен для взрослых и подростков не младше 14 лет и не ниже 140 см. Высота аттракциона - 6 метров.

Кстати, новенький, с иголочки, аттракцион «Хип-Хоп» один из производителей предлагает купить по цене 1 200 000 рублей. Ну а использованный аттракцион в хорошем состоянии (либо после капитального ремонта) в сети предлагают купить по цене около 260 тыс. руб. Всё это значительно дешевле аренды.

«ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»

За аренду аттракциона готовы заплатить до 1 800 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 2 мая).

«Падающая звезда» похожа на большие экстремальные аттракционы свободного падения. Но этот аттракцион невысокий и рассчитан, в том числе, на детей. По данным производителей, оседать «Падающую звезду» могут дети от 3-4 лет, ростом от 95-105 см (в сопровождении взрослых, конечно). Посетителей усаживают на «лавочку», пристёгивают и поднимают наверх, откуда лавочка стремительно спускается вниз. Высота аттракциона - до 7,5 метра.

«МИНИ ХЭППИ КАР»

Аренда обойдётся в сумму до 1 800 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 2 мая).

Сведений об аттракционе с таким названием в интернете нет. Нашёлся только «Хэппи Кар» без приставки «Мини». Это широкое колесо-гироскоп, внутри которого установлена открытая кабина - место для двух «водителей». Тот же это аттракцион или нет, увидим. Но в любом случае стоит ждать что-то связанное с машинками («кар» - от английского «car» - машина).

«ДЕТСКИЙ МАНЕЖ»

За аренду этого аттракциона заплатят до 1 540 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 2 мая).

«Детский манеж» - это классическая детская карусель. На движущейся круглой платформе установлены кабинки (например, машинки) или фигуры зверюшек, которые может оседлать ребёнок. Обычно такие карусели рассчитаны на детей от трёх до восьми лет.

Цену на подобную новую карусель нам тоже удалось найти. Производитель предлагает купить карусель-манеж «Лошадки» (фигурки лошадок на движущейся платформе) по цене 1 140 000 рублей. Каруселька, правда, небольшая, на четыре лошадки. Но в документации на сайте госзакупок информации о размере карусели нет.

«ЧУДО-ЯЙЦА»

«Чудо-яйца» город готов взять в аренду за сумму до 3 000 000 руб. Срок аренды - с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года (поставщика должны определить 28 апреля).

«Чудо-яйца» - семейная карусель. Такую уже устанавливали в горсаду в прошлом году. Это динамичный аттракцион с вращательно- наклонным движением. На вращающейся в разных плоскостях платформе установлены кабинки в виде ярко раскрашенных яиц. Яйца тоже вращаются. Кабинка рассчитана на двух «пассажиров», чтобы с ребёнком мог сесть взрослый. Обычно покататься на такой карусели пускают детей от шести лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые аттракционы, пусть и в аренду, - хорошо. А вот любимый старый аттракцион «Колесо обозрения» работающим мы, судя по всему, уже не увидим.

Любимый - это не для красного словца. У многих взрослых горожан, которые растят собственных ребятишек, с колесом обозрения связаны тёплые детские воспоминания. Кажется, оно было в горсаду всегда. На самом деле нынешнее колесо - второе. Первое было установлено в 50-х годах прошлого века, а разобрано в 80-х. После чего и появилось современное.

Сегодня и «современное» колесо устарело - как морально, так и физически. Оно стоит недвижно с 2021 года. Вероятнее всего, вернуть к жизни аттракцион уже нельзя…

Кстати, ещё в 2016 году в городе говорили о модернизации колеса обозрения. Тогдашний глава городской администрации Юрий Тимофеев сообщал о планах заменить старое 26-метровое колесо новым, 50-метровым. Предполагалось даже, что работать новое колесо будет круглый год. Но планы так и не были реализованы.

Вопрос о судьбе колеса обозрения «КП»-Тверь» задала администрации Твери. Ждём ответа.

Вообще странно, что судьба колеса обозрения не афишируется и приходится выяснять это через официальный запрос. Впрочем, как не афишируется и стоимость новых аттракционов. Ведь их приобретение может оказаться для городской казны гораздо выгоднее аренды…