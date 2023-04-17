Летние детские лагеря Твери-2023: Сколько стоит отдых

Скоро стартует бронирование путёвок в детские лагеря Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Скоро лето, а значит, уже пора побеспокоиться об отдыхе - своём и детей. Отправить чадо в лагерь по-прежнему возможно. На днях власти Твери утвердили расценки на путевки в оздоровительных летних лагерях в каникулы-2023. Суммы за смену прописаны в Приложении к Постановлению Администрации Твери от «14» апреля 2023 № 227.

В течение летнего сезона для детей и подростков будут функционировать 9 загородных оздоровительных лагерей – «Ромашка», «Романтик», «Дружба», «Радуга», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Родники» и «Звёздный».

Будет работать детская дошкольная дача «Отмичи», пришкольные лагеря с трехразовым и двухразовым питанием отдыхающих, лагеря, в рамках однодневных походов.

Традиционна смена в 21 день в лагерях «Ромашка», «Романтик», «Дружба», «Радуга», «Спутник», «Чайка», «Ровесник» и «Звёздный» обойдётся в 28 тыс 130 рублей.

Стоимость в сравнении с прошлым годом подросла - цена путёвки на одну смену в 2022 году была 26 328 рублей.

Отдых в 21 день на даче «Отмичи» - 25 тыс 652 рубля.

Смена в 10 дней в «Родниках» стоит 14 тыс 573 рубля.

Смена в 18 день в лагере с дневным пребыванием и трёхразовым питанием стоит 4 тыс 500 рублей.

С двухразовым - 4 тыс 500 рублей.

Пять дней лагере дневного пребывания с двухразовым питанием, организованным на время каникул, стоит 900 рублей.

Один день в лагере, организованном на время похода, обойдётся в 269 рублей.

В конце апреля традиционно стартует предварительное бронирование путёвок. Как пояснили в администрации Твери, оно, вероятно, будет открыто на следующей неделе.

Для бронирования путёвки необходимо зарегистрироваться на портале leto.tver.ru, указать информацию о ребёнке и выбрать желаемые лагерь и смену. Также на сайте можно будет ознакомиться с информацией о каждом загородном оздоровительно-образовательном учреждении и узнать стоимость путёвки. В течение последних лет при оплате путёвок действовала система кэшбэка, когда часть уплаченной суммы можно было вернуть. Продолжит ли она работать в этом сезоне, пока не сообщается.