20 лет назад ушёл из жизни первый мэр Твери Александр Белоусов

В самые нелёгкие времена Александр Белоусов успевал даже культурой и досугом горожан заниматься. На этом фото он с Людмилой Зыкиной - такие великие артисты приезжали к нам на День города. Фото: Анна КОЛПАКОВА

20 лет назад, 9 апреля 2003 года, не стало первого мэра Твери Александра Петровича Белоусова. Он скончался так же стремительно, как и жил - внезапно отказало сердце...

Имена многих городских чиновников забываются тут же, как те уходят из поля зрения. Но Александра Белоусова помнят до сих пор как настоящего народного мэра, искренне радевшего за город и его жителей. Главу города можно было запросто встретить на улице, в магазине, в трамвае. Он всегда был без охраны, ездил общественным транспортом, и простой горожанин мог подойти к нему и рассказать о проблемах, попросить помощи.

Общественный транспорт при первом мэре работал как часы. Ездил только общественным транспортом и сам Александр Петрович. Фото: Анна КОЛПАКОВА

При Белоусове тверским центральным улицам вернули исторические наименования: Трёхсвятская, Симеоновская, Новоторжская. Да и сам Калинин вновь стал Тверью.

Александр Белоусов в не самые лучшие времена сохранил городской транспорт. В 2000-м году тверские трамваи, троллейбусы и автобусы перевозили за год в общей сложности 413,5 миллиона человек. В трамвайном парке на ходу было 217 вагонов.

Белоусов бился за финансирование на развитие города, за жилищно-коммунальное хозяйство. Иногда, ради благополучия жителей, прибегал к резким мерам. Был случай, когда Твери чуть не перекрыли подачу газа. Распоряжением Белоусова почти к каждому газовому вентилю тогда приставили охрану: лишать газа людей было нельзя. Александр Петрович сделал для города, его развития и даже культуры (что удивительно, учитывая что времена были - "не до жиру") очень много. Об этом "КП"-Тверь" уже писала.

Александр Петрович руководил городом более полутора десятков лет. В 1987–1996 годах работал председателем горисполкома. А 27 октября 1996 года был избран первым главой города. За четыре года он не разочаровал избирателей, и 29 октября 2000-го его переизбрали. Увы, завершить срок он не успел...

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Александр Петрович Белоусов родился 20 июля 1947 года в селе Осташиха Максатихинского района Тверской (тогда Калининской) области. Родители - крестьяне.

Окончил Бежецкий машиностроительный техникум, Калининский политехнический институт и Московский институт государства и права РАН.

В 1969 году работал бетонщиком на Калининском опорно-показательном домостроительном комбинате;

с 1970 по 1987 год работал в сфере ЖКХ, а также на комсомольской и партийной работе;

в 1987-1996 годах - председатель горисполкома;

27 октября 1996 года избран главой города Твери, а 29 октября 2000 года переизбран на этот пост.

Скоропостижно скончался 9-го апреля 2003 года.