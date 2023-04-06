Финалист кулинарного шоу «Молодые ножи» из Тверской области поделился рецептом с изюминкой

Фёдор Хлебородов обожает готовить, особенно мясные блюда. Фото: из его личного архива

На телеканале «Пятница» в шоу шеф-повара Константина Ивлева отличился наш земляк - 17-летний Фёдор Хлебородов с острова Городомля, что на озере Селигер. Он вышел в финал, но чуть-чуть не дотянул до победы... Фёдор уже знаком читателям «КП»-Тверь»: мы писали, как он в прошлом году участвовал еще в двух кулинарных шоу на том же канале.

Мы вновь связались с молодым кулинаром и среди прочего узнали от него рецепт блюда с некоторыми нюансами... Но об этом позже.

На шоу «Молодые ножи» его ведущий Константин Ивлев признал Фёдора по прошлым передачам, а наш земляк тут же удивил маститого шеф-повара.

На первом этапе конкурсантам предложили вслепую, по запаху и вкусу, угадать некоторые блюда. Фёдору достался рассольник. Юноша принюхался, чуть ппробовал и ответил, что это... калья. Ивлев был удивлен: ответ-то оказался глубок. Дело в том, что калья (ударение на «я») - это старинная русская похлебка, сваренная на огуречном рассоле, - прототип рассольника. Точнее, его прародитель.

Затем участники должны были приготовить точно такое же блюдо. Фёдор немного ошибся, но приготовил похожее блюдо. Оно очень понравилось шефу, и участник из Тверской области прошел в следующий этап.

Затем Фёдор еще раз впечатлил Ивлева своим гуляшом с гречкой - казалось бы простым, но весьма вкусным блюдом. В общем, он вышел в финал, перекулинарив почти всех своих более опытных и взрослых соперников.

Под занавес Фёдор приготовил фаршированного лобстера с царской подачей. Блюдо понравилось Ивлеву и гостье шоу Регине Тодоренко. Но главный приз - золотой нож - отдали другому, более опытному финалисту.

- Было довольно обидно, досадно, что не получилось забрать золотой нож, потому что я понимал, что у меня есть все шансы победить, - поделился с «КП»-Тверь» Фёдор Хлебородов. - Конечно, это тоже очень достойное выступление, но я ожидал от себя большего и думал, что я сто процентов смогу победить.

Снимок на память после финала шоу. Фото: из личного архива Фёдора Хлебородова

Фёдор отметил, что именно для финала блюдо выбирал сам:

- Хотел сделать акцент на каком-то королевском блюде, и поэтому подумал, что лобстер - то самое.

От самого шоу Фёдор остался в восторге. Рассказал, что его снимали одним днем и на площадке была очень хорошая атмосфера:

- Съемочная группа и сам Константин Ивлев вели себя очень по-доброму. Конечно, я был рад опять встретиться с Константином. И, кстати, я собираюсь поучаствовать еще в одном шоу с ним - «Адский шеф», он сам меня пригласил. Буду стараться занять там первое место.

Также в планах Хлебородова - в скором времени завести на какой-нибудь интернет- площадке свой блог про кулинарию.

Учится сейчас, правда, парень не на кулинара, а на инженера - в Москве, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Пояснил, что в России не так-то просто найти вуз именно по кулинарному направлению:

- Есть в Красноярске, но далековато, да и там платная основа, что мне не подошло.

Но кулинарию оставлять он не собирается.

Рассказал, что любит готовить мясные блюда, а его коронка - это бефстроганов. Рецептом его он и поделился с нами.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт бефстроганов от финалиста шоу «Молодые ножи» Фёдора Хлебородова

Ингредиенты (на порцию):

вырезка говядины - 250 г (можно любое другое, как кому нравится) лук - 50-60 г шампиньоны - 100 г сливки - 130 г сливочное масло - 65 г растительное - 40 г (для обжарки вырезки и лука) картофельное пюре - граммовка по желанию соль/перец - по вкусу

Приготовление

Обжарить ломтики мяса на сковороде до появления поджаристого цвета.

На втором этапе добавить нашинкованный лук и вместе с мясом продолжать обжаривать до золотистого цвета лука.

На третьем этапе добавить средне нарезанные шампиньоны. Тут важный момент: как только кладете шампиньоны, тут же нужно перемешать их и посолить. Именно в этот момент шампиньоны дают грибной сок, который очень благоприятно сказывается на красоте блюда и его вкусе - все компоненты напитываются им.

Продолжать обжаривать на медленном огне. После того как мы видим, что шампиньоны уже дали весь сок, добавить сливки.

Это нюанс. В оригинальном рецепте добавляется сметана, но наш кулинар считает, что лучше все-таки сливки: сметана имеет свойство расслаиваться, и в таком случае может получиться не самый лучший бефстроганов.

При добавлении сливок долить совсем немного воды и довести до кипения, затем чуть-чуть убавить температуру нагрева, а потом томить около 5 минут. В конце добавить соли и перца по своему вкусу.

Затем готовится картофельное пюре. Тут никаких особых нюансов нет. Фёдор советует, чтобы повкуснее получилось, не жалеть сливочного масла, ну и смесь молока и сливок.

Затем из получившегося пюре делается холмик, в нем выемка посередине, туда выкладывается приготовленное на сковороде мясо с луком, шампиньонами и получившимся соусом. Для красоты Фёдор добавляет к блюду хрустящий лук или корнишоны. Можно и просто какую-нибудь зелень.