ООО «ЕРКЦ» предлагает новые возможности оплаты услуг ЖКХ

Вы можете выбрать наиболее для вас удобный способ оплаты!

Размер комиссии составит 0,9% от суммы платежа, которая ниже, чем в наиболее популярных сервисах. Данный сервис оплаты доступен в новой версии личного кабинета для физических лиц на платформе «БРИС ЖКХ»

Вы можете выбрать наиболее для вас удобный способ оплаты!

Ранее, пользователи личного кабинета ООО «ЕРКЦ» на платформе БРИС-ЖКХ могли оплачивать квитанции только через сервисы Сбербанка, теперь для альтернативных способов оплаты в личном кабинете необходимо выбрать «Оплатить через НКО Перспектива». В открывшемся окне введите лицевой счет, затем, проверив информацию о начислениях, нажмите «Оплатить» и выберите подходящий для вас способ оплаты, например «Оплатить через СБП». Подтвердите оплату в мобильном приложении банка. Готово! При оплате через браузерную версию личного кабинета на экране отразится QR-код. Его необходимо отсканировать камерой мобильного телефона для проведения платежа через приложение банка.

Напоминаем, что личным кабинетом ООО «ЕРКЦ» можно воспользоваться в браузере на Вашем компьютере, перейдя по ссылке или скачать мобильное приложение в Google Play (действует только для Android). Для устройств на платформе iOS имеется возможность добавления ярлыка, адаптированного для мобильных устройств веб-сайта личного кабинета «БРИС ЖКХ» на экран «Домой» (подробнее здесь).

По все вопросам можно обратиться по дистанционным каналам связи на «горячую линию» ООО "ЕРКЦ" по телефонам: 8-800-22-22-800 (звонок бесплатный), 8(4822) 41-66-70, по адресу электронной почты: hotline@erkc-tver.ru или через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «ЕРКЦ»