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Общество6 апреля 2023 7:44

ООО «ЕРКЦ» предлагает новые возможности оплаты услуг ЖКХ

Для удобства потребителей жилищно-коммунальных услуг Тверской области, ООО «ЕРКЦ» реализовал различные способы оплаты через сервис «Все платежи» НКО "Перспектива", предоставляющий возможность оплатить услуги ЖКХ различными способами
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Вы можете выбрать наиболее для вас удобный способ оплаты!

Вы можете выбрать наиболее для вас удобный способ оплаты!

Размер комиссии составит 0,9% от суммы платежа, которая ниже, чем в наиболее популярных сервисах. Данный сервис оплаты доступен в новой версии личного кабинета для физических лиц на платформе «БРИС ЖКХ»

Вы можете выбрать наиболее для вас удобный способ оплаты!

Ранее, пользователи личного кабинета ООО «ЕРКЦ» на платформе БРИС-ЖКХ могли оплачивать квитанции только через сервисы Сбербанка, теперь для альтернативных способов оплаты в личном кабинете необходимо выбрать «Оплатить через НКО Перспектива». В открывшемся окне введите лицевой счет, затем, проверив информацию о начислениях, нажмите «Оплатить» и выберите подходящий для вас способ оплаты, например «Оплатить через СБП». Подтвердите оплату в мобильном приложении банка. Готово! При оплате через браузерную версию личного кабинета на экране отразится QR-код. Его необходимо отсканировать камерой мобильного телефона для проведения платежа через приложение банка.

Напоминаем, что личным кабинетом ООО «ЕРКЦ» можно воспользоваться в браузере на Вашем компьютере, перейдя по ссылке или скачать мобильное приложение в Google Play (действует только для Android). Для устройств на платформе iOS имеется возможность добавления ярлыка, адаптированного для мобильных устройств веб-сайта личного кабинета «БРИС ЖКХ» на экран «Домой» (подробнее здесь).

По все вопросам можно обратиться по дистанционным каналам связи на «горячую линию» ООО "ЕРКЦ" по телефонам: 8-800-22-22-800 (звонок бесплатный), 8(4822) 41-66-70, по адресу электронной почты: hotline@erkc-tver.ru или через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «ЕРКЦ»

БИЗНЕС-ПРЕСС