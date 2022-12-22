120 человек погибли за год на пожарах в Тверской области

Спецслужбы всегда на посту, но наша безопасность в первую очередь в наших руках. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Итоги 2022 года подвели в Главном управлении МЧС по Тверской области на специальной пресс-конференции. Спасатели рассказали, отчего в пожарах гибли люди и как избежать трагедий, напомнили о безопасности на воде и правилах крещенских купаний, а также в очередной раз напомнили, где можно, а где нельзя запускать праздничные фейерверки.

Слева-направо: Сергей Шлыков, Александр Евдокимов, Николай Клименти и Алексей Стрельников. Фото: Виктория ТУШКОВА

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ

- Очень сложный был пожароопасный сезон. Особенно напряжённая обстановка была на территории области в конце августа, - отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области полковник Алексей Стрельников. - При этом домов в регионе по сравнению с 2021 годом сгорело меньше. И в этих пожарах погибло меньше людей.

За 2022 год в Тверской области:

- произошло более 3400 пожаров (снижение на 12%), из них более 800 пожаров произошло в жилье;

- погибли в огне 120 человек (снижение на 20%);

- травмированы в пожарах более 50 человек (снижение на 15%).

Огнеборцы ликвидировали 17 торфяных пожаров и 44 лесных. Лес горел чаще, чем в 2021 году, но справиться удалось. Тверские пожарные даже помогали рязанским коллегам, которым пришлось особенно туго.

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИЙ

- Причины смертей на пожарах год от года традиционные. Главным образом это неосторожное обращение с огнём, в частности при курении. В том числе когда люди курят в постели в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает полковник внутренней службы Александр Евдокимов.

На втором месте - нарушения правил эксплуатации или монтажа отопительного оборудования. На третьем - неправильная эксплуатация отопительных печей.

Группы риска - пенсионеры и безработные. Более половины погибших входят в эту категорию.

ОСТОРОЖНЕЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ!

Зимой особую опасность также несёт неправильная эксплуатация электрооборудования, из-за чего возникают перегрузки и замыкания электросетей, приводящие к страшным ЧП, наподобие того, что случилось в феврале 2022 года.

В дачном доме в СНТ «Ёлочка» (в Конаковском районе) погибли четыре человека, в том числе двое детей. В доме не выдержала нагрузки проводка: для обогрева хозяева подключили сразу два электрообогревателя типа «ветерок» и оставили их на ночь. Семья спала и не успела вовремя среагировать на опасность…

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

Подобных трагедий помогают избежать пожарные извещатели. В этом году, по статистике МЧС, они срабатывали семь раз. 36 человек (включая 22 детей) были спасены. За два последних года эти нехитрые приборы спасли жизни 90 человек.

ТОНУТ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

Незначительно, но снизилась в 2022 году гибель людей на воде.

- В этом году 21 человек погиб на воде - против 28 погибших в 2021 году, - озвучивает статистику руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС Сергей Шлыков.

Основные смерти пришлись на лето - это купальщики, а также люди, управлявшие маломерными судами без спасжилетов.

- В сентябре в Осташкове человек упал за борт и не смог выплыть, так как не имел спасательного жилета, а вода уже была холодной, - приводит пример Сергей Шлыков.

Но и первая жертва среди любителей зимней рыбалки тоже есть: в Волжском ручье в Конаковском районе рыбак провалился под лёд.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД

В МЧС назвали места на воде, которые не замерзают до конца даже морозной зимой:

- Тверца (образованию льда там мешает сброс тёплой воды с ТЭЦ-3);

- левый берег Волги вдоль Затверечья и ниже (до и после Восточного моста), куда поступает тёплая вода из Тверцы.

Информацию о толщине льда в тверских водоёмах ежедневно можно узнать на сайте главка МЧС.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

За одни только новогодние праздники год назад в регионе произошло 57 пожаров, погибли 5 человек.

- С 25 декабря мы переходим на усиленный режим несения службы, полностью исключаем отпуска и отгулы. Стопроцентное наличие личного состава на дежурстве, организовано дежурство руководящего состава. Будем функционировать в режиме повышенной готовности, - пообещал полковник внутренней службы Николай Клименти.

Но хочется ещё раз напомнить: наша безопасность в первую очередь в наших руках. Празднуя, оставайтесь благоразумными.

ФЕЙЕРВЕРКИ

В новогодние праздники в Твери будет пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки (все места согласованы с МЧС):

- в сквере у памятника Афанасию Никитину за Волгой;

- у кинотеатра «Мир» на площади Велико-Тырново;

- у ДК «Синтетик» в посёлке Химинститута;

- в сквере на проспекте Ленина (напротив дома № 25);

- в ландшафтном парке «Тьмака».

Сотрудники МЧС также напомнили, что использовать пиротехнику нельзя:

- вблизи зданий и сооружений;

- в местах отвода линий электропередачи;

- в любых помещениях и на балконах.

Основные правила пользования пиротехникой всегда пишутся на упаковке. Перед тем как запустить фейерверк, ознакомьтесь. И не забывайте, что пиротехнику запрещено продавать несовершеннолетним. Соответственно, и пускать петарды и фейерверки дети могут только под руководством родителей.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

- В январе мы празднуем Крещение. Обо всех местах официальных купаний в муниципальных образованиях будет сообщено, их будет по области более сорока. В Твери место купания будет одно, традиционное - у Речного вокзала, - говорит Сергей Шлыков. - Главное - не купаться в неустановленных местах. Все видели в интернете ролик о том, что произошло в прошлое Крещение в Ленинградской области, когда женщина прыгнула в купель и её унесло течением. Чтобы такого не происходило, необходимо окунаться только в подготовленных местах, которые обследованы, где дежурят службы безопасности.

ПРОПУСКАЙТЕ МАШИНЫ СПЕЦСЛУЖБ

В конце встречи к жителям региона обратился Николай Клименти:

- Участники дорожного движения, пожалуйста, пропускайте машины со спецсигналами. От минут, даже секунд, зависит человеческая жизнь!