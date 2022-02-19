Четыре человека, среди них двое детей, погибли на пожаре в Тверской области

Фотографии с места трагедии от прокуратуры Тверской области.

Сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Ёлочка» пожарные получили в семь часов утра. Учитывая плотность дачной застройки, на место были отправлены подразделения трёх пожарных частей Конаковского района Тверской области.

Уже в 8:10 пожарные ликвидировали открытое горение. А затем, при разборе пожарища, огнеборцы обнаружили тела четырёх человек. В огне погибли двое взрослых и двое детей.

На место немедленно прибыли полицейские, следователи СКР и Конаковский межрайонный прокурор .

«По факту гибели людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в пресс-релизе управления СКР по Тверской области.

Так же сообщается, что по указанию руководства следственного управления СК России по Тверской области на место отправлены опытные сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления и следователь первого отдела по расследованию особо важных дел.

В каких родственных отношениях состояли погибшие и откуда они приехали, судя по припаркованному автомобилю, — пока не сообщается.

Мы продолжаем следить за развитием события.