Тяжёлый день: Пропавший 31 марта в Калязине 10-летний мальчик найден мёртвым

Искали везде, даже под водой, а нашли мальчика вот в этом доме. Фото: СУСК России по Тверской области и Прокуратура Тверской области

2 апреля 2023 года, Прокуратура Тверской области сообщила, что найдено тело пропавшего 31 марта в Калязине Тверской области 10-летнего мальчика.

Тело обнаружено в недостроенном частном доме там же, в Калязине.

Это результат масштабных поисковых мероприятий. Об этом сообщил Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Следователи указывают, что тело пропавшего ребенка обнаружено без видимых признаков криминальной смерти. Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз.

Остаётся ждать заключения следователей, чтобы понять, что же произошло.

Напомним, мальчик пропал 31 марта. Немедленно был организован поисковый штаб. В поисках, которые продолжались круглосуточно, были задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, кинологи, представители МЧС, водолазы, сотни волонтёров из Тверской, Московской, Ярославской, Новгородской областей, а также неравнодушные жители Калязина.