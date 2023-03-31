Не дожидаясь деменции: Доктор Виктор Шахнович в Твери рассказал, как сберечь когнитивное здоровье

Понять, что происходит с вашим когнитивным здоровьем, помогут врачи - неврологи и нейропсихологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деменцию принято считать болезнью стариков. Но первые звоночки, извещающие о возможной беде, могут прозвенеть уже в молодости. Не можете вспомнить, выключили ли газ? Устали на работе так, что ничего не хочется? Всё это сигналы: когнитивное здоровье под угрозой.

О том, как важно беречь когнитивное здоровье, рассказал в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3FM) профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктор Шахнович.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО С КОГНИТИВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ ЧТО-ТО НЕ ТАК

- Когнитивное здоровье - это функция познания и взаимодействия с окружающим миром, - объясняет доктор Шахнович. - Составляющие части когнитивного здоровья - восприятие информации, её обработка и анализ, а также запоминание и хранение информации. Основными признаками потери когнитивного здоровья являются растерянность, забывчивость, боязнь построить план, необходимый для оптимального решения вашей проблемы. Если так или иначе вы начинаете сокращать объём ежедневной работы - это первые звоночки надвигающихся проблем.

Тут важно разобраться: это временная перегрузка или реальные проблемы, акцентирует Виктор Шахнович. Нормализуйте ритм жизни, режим работы, отдыха и сна. Начните больше гулять. Если подозрительные симптомы пройдут, они действительно были вызваны перегрузкой. Если же нет - бегом к врачу.

СОСУДЫ И КОГНИТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Когнитивное здоровье тренируют с детства. Родители должны развивать ребёнка, позже человек должен развиваться самостоятельно (а не проводить время, зависая в соцсетях или перед телевизором). Необходимо правильно питаться и хотя бы минимально заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и не допускать нарушений кровообращения головного мозга.

- Все, у кого есть нарушения артериального давления и ритма сердца, атеросклеротическая болезнь, сахарный диабет, должны обязательно пройти через кабинет когнитивного здоровья, - говорит доктор Шахнович.

КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- После осмотра врача-невролога в кабинете когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета пациенту предстоит тестирование у нейропсихолога. Это очень серьёзный врач, который поможет чётко понять, какие же нарушены связи. И тогда уже можно выявить факторы риска, а значит, исключить их, - объясняет Виктор Шахнович.

Доктор отмечает, что впервые пациенту бывает сложно решиться пойти на приём. Уговорить родственника ещё сложнее. Но это необходимо сделать.

- Все проблемы, которые за 38 лет работы я вижу, связаны с тем, что пациенты обращаются к врачу поздно, - вздыхает доктор Шахнович. - Необходимо прийти, как только вы почувствовали те самые первые звоночки, а не тогда, когда появятся явные изменения и доктор вынужден будет констатировать деменцию…