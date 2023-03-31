В историческом районе Твери проведут масштабный капремонт теплосетей

Переулок Трудолюбия, пересечение с улицей Учительской. Один из участков, где планируется капремонт, тянется как раз до дома №30 (он слева после перекрестка). Фото: Виктория ТУШКОВА

На сайте госзакупок размещен тендер на капремонт распределительных тепловых сетей в переулке Трудолюбия в Затьмачье в Твери. Работы запланированы на 11 участках труб.

Заказчиком выступает департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери. Начальная цена контракта - 35 млн 382 тысячи 244 рубля.

Как следует из документации тендера, работы должны быть проведены до 1 августа этого года.

Прием заявок от желающих поучаствовать в аукционе организаций объявлен до 6 апреля. На следующий день предполагается определить подрядчика.

Он должен будет провести демонтажные работы (от вскрытия асфальта до демонтажа теплоизоляции, трубопроводов и запорной арматуры), установить новые трубопроводы и иное оборудование, а после окончания работ провести благоустройство территории.

Переулок Трудолюбия в месте пересечения с улицей Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

Перечислены одиннадцать участков ремонта, в которые включены до 20 тепловых камер и центральный тепловой пункт.

Тепловая камера - это железобетонный короб, защищающий трубы и запорную арматуру от внешних воздействий.

Центральный тепловой пункт - пункт подключения систем теплоснабжения микрорайона к распределительным сетям городской тепловой сети.

Согласно проекту контракта, гарантийный срок на качество результата работ и примененные при капитальном ремонте распределительных тепловых сетей материалы составляет 10 лет с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия распространяется на все, что попало в капитальный ремонт.

Добавим, что капремонт теплосетей в переулке Трудолюбия (как, впрочем, и во многих других местах города) реально назрел: там регулярно случаются аварии на изношенной теплотрассе.

В январе на заседании областного правительства был принят пятилетний план модернизации коммунальной инфраструктуры региона. В нем прописана модернизация 67 источников теплоснабжения и замена 53,9 км инженерных сетей. До 2028 года планируется капитально отремонтировать тепловые сети в Твери, Андреапольском, Ржевском округах, Бежецком, Калязинском, Фировском районах, а также в ЗАТО «Озерный».

СПРАВКА «КП»

Переулок Трудолюбия начинается от реки Тьмаки и направлен к правому берегу Волги. Пересекает улицы Брагина, Достоевского, Троицкую, Бебеля, Софьи Перовской, Учительскую и Роговик. Упирается в Краснофлотскую набережную, где переходит в улицу Борисоглебская пристань.

Переулок Трудолюбия - территория плотной застройки.

Общая протяжённость переулка Трудолюбия составляет более 1,5 км.