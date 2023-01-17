В Тверской области приняли пятилетний план модернизации тепловой коммунальной инфраструктуры

В регионе за пять лет планируется модернизировать 53,9 км инженерных сетей. Фото: ПТО

Модернизация 67 источников теплоснабжения и замена 53,9 км инженерных сетей. Такие задачи поставлены до 2027 года в Тверской области. Они прописаны в проекте плана модернизации коммунальной инфраструктуры региона на ближайшие пять лет.

17 января проект представили на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Объявлено, что реализация задуманного позволит улучшить качество жизни более 82 тыс.

В рамках плана за пять лет планируется капитально отремонтировать тепловые сети в Твери, Андреапольском, Ржевском округах, Бежецком, Калязинском, Фировском районах, а также в ЗАТО Озерный.

Предусмотрено строительство 62 газовых котельных в Весьегонском, Жарковском, Западнодвинском, Краснохолмском, Максатихинском, Нелидовском, Оленинском, Сандовском округах и Торопецком районе.

Также запланированы работы по модернизации систем теплоснабжения на пяти котельных в Торжке и Вышневолоцком округе, переводу на природный газ котельной в деревне Грузины Торжокского района и обновлению системы водоснабжения в Бельском округе.